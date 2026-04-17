Дмитрий Патрушев посетил агропредприятия в Волгограде и области



Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 17 апреля, посетили предприятия в сфере молочного животноводства, растениеводства и переработки. Как сообщили в администрации региона, Дмитрий Патрушев и Андрей Бочаров оценили ход посевных работ в регионе, пообщались с аграриями на полях СП «Донское» в Калачевском районе.







Напомним, сельхозпредприятие специализируется на разведении крупного рогатого скота молочного направления, а также выращивании зерновых, масличных и кормовых культур. Здесь возделывается 18,5 тыс. га, активно развивается мелиорация — орошаемые земли под кормовыми культурами составляют более 3,7 тыс. га. Хозяйство на протяжении последних лет обеспечивает самые высокие в Калачевском районе показатели урожайности. Этому способствует не только высокий профессиональный уровень коллектива, но и современный парк техники.







Реализацию инвестпроектов в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, развитие действующих предприятий и создание новых производств в отрасли рассмотрели в ходе рабочей поездки на ООО «Волгоградтрубопласт». Напомним, в 2021 году в Волгограде открыт завод по переработке и шоковой заморозке овощей. Инвестпроект был реализован с региональной и федеральной поддержкой.

Сегодня на предприятии действуют четыре линии для переработки и заморозки корнеплодов, перца, лука, брокколи, кабачков, баклажанов, томатов и других овощей — производительность составляет до двух тонн в час. Комплекс также включает объекты хранения продукции, весовую станцию, лабораторию для контроля качества сырья и готовой продукции, водозаборную скважину. Производственный процесс максимально автоматизирован.







Важно, что здесь перерабатывают в основном местные овощи. Договоры на поставку сырья с волгоградскими сельхозтоваропроизводителями заключаются в феврале-марте под новый урожай, что позволяет аграриям региона обеспечить гарантированный сбыт. С выходом на проектную мощность в 10 тыс. тонн готовой продукции в год компания займет 10% общего объема замороженных овощей в РФ.

Cегодня Андрей Бочаров также представил Дмитрию Патрушеву масштабные проекты 10-летней программы развития волгоградской агломерации, связанные с Волгой.



