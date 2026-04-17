Главное

ТМК – 25 лет: время лидерства, модернизации и новых горизонтов Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области

Актуально

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Федеральные новости

 Ростовские школьники жестоко избили подростка с инвалидностью
В Ростовской области полиция расследует жестокое избиение 17-летнего юноши с инвалидностью. Как сообщает Привет-Ростов, по предварительным данным, подростка избили на территории школы. По данным издания, инцидент произошел в Милютинском...
Федеральные новости
 Регионы России отменяют парады Победы и салюты 9 Мая
Власти регионов России одни за другими отменяют парады Победы и праздничные салюты 9 Мая. Как сообщает ИА «Высота 102», такие решения уже приняты в Саратовской и Архангельской областях. В...
Спорт

«Штурм» попал в шторм: «Спартак» делает первый шаг к полуфиналу

Спорт 17.04.2026 13:42
0
В первом матче четвертьфинальной серии до двух побед мужской Евразийской ватерпольной лиги «Спартак‑Волгоград» одержал уверенную победу над подмосковным «Штурмом‑2002» со счётом 18:10. Встреча прошла в Рузе – на домашней арене соперников.

Игра началась с яркого рывка гостей. «Спартак» забил три гола подряд – отличились Михаил Иванков, Константин Шейкин и Роман Усов. Этот старт задал тон всему матчу.

Хозяева отреагировали и сократили отставание до минимума за две минуты до малого перерыва. Однако волгоградцы не позволили сопернику перехватить инициативу: до конца периода они отгрузили ещё три мяча, закрепив преимущество.

Во втором периоде картина не изменилась – волгоградцы исправно реализовывали свои моменты. Грамотная игра в обороне и быстрые контратаки позволяли «Спартаку» наращивать отрыв. Уже к большому перерыву исход встречи был предрешён: счёт 11:4 в пользу волгоградцев ясно показывал преимущество «Спартака».

В третьей четверти красно‑белые несколько снизили интенсивность, дав возможность отдохнуть основным игрокам. Это позволило подмосковным ватерполистам активизироваться и подровнять игру.

Тем не менее даже в таком режиме спартаковцы сумели выиграть этот игровой отрезок (3:4), сохранив солидный отрыв. «Штурм» сумел забить несколько мячей, но не смог создать реальной угрозы для лидерства гостей.

Заключительный период начался с неожиданного всплеска активности «Штурма‑2002»: местные ватерполисты забили дважды подряд. Этот мини‑рывок мог вдохновить жёлто-чёрных на камбэк, но волгоградцы оперативно остудили пыл соперников.

Ключевыми стали действия Романа Усова и Максима Шулева – они вернули ход игры в прежнее русло, забив важные голы и восстановив контроль над матчем. «Спартак» грамотно распорядился преимуществом и довёл встречу до уверенной победы.


«Штурм-2002» (Московская область) – «Спартак-Волгоград» – 10:18 (2:6, 2:5, 3:4, 3:3).
16 апреля. Руза. Playoff 1/4 финала матч 1. ДВВС «Руза».
Судьи: Максим Пяткин, Дмитрий Смирнов.
«Штурм-2002»: Заседателев – Ганиев (3), Скорга (2), Евдокушин (1), Ефименко (2), Морозов, Пиманов (2) – Бадьяров, Пономаренко, Курбангалеев, Мясников, Алексеев, Долинский, Гринашко.
«Спартак-Волгоград»: Федотов – Шулев (4), Усов (3), Шейкин (2), Шайхутдинов (2), Иванков (1) – Трусов, Жабкин (2), Рудай, Носаев (1), Нежинский (1), Андрюков (1), Буланаев (1), Еськов.
Выигранные спринты: 1 – 3.
5-метровые/голы: 3/2 – 3/3.
Удаления: 4 – 9.

Теперь серия переезжает в Волгоград. Второй матч запланирован на 24 апреля. Для выхода в полуфинал «Спартаку» достаточно одержать ещё одну победу.

Александр Веселовский

Фото: скриншот трансляции

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
17.04.2026 13:42
Спорт 17.04.2026 13:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.04.2026 10:34
Спорт 17.04.2026 10:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.04.2026 07:30
Спорт 17.04.2026 07:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.04.2026 20:09
Спорт 16.04.2026 20:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.04.2026 08:24
Спорт 16.04.2026 08:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.04.2026 07:24
Спорт 16.04.2026 07:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.04.2026 09:06
Спорт 15.04.2026 09:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.04.2026 07:56
Спорт 15.04.2026 07:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.04.2026 15:01
Спорт 14.04.2026 15:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.04.2026 08:19
Спорт 14.04.2026 08:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.04.2026 07:43
Спорт 14.04.2026 07:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.04.2026 13:32
Спорт 13.04.2026 13:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.04.2026 07:19
Спорт 13.04.2026 07:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.04.2026 19:00
Спорт 12.04.2026 19:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.04.2026 18:20
Спорт 12.04.2026 18:20
Комментарии

0
Далее

