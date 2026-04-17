«Штурм» попал в шторм: «Спартак» делает первый шаг к полуфиналу





В первом матче четвертьфинальной серии до двух побед мужской Евразийской ватерпольной лиги «Спартак‑Волгоград» одержал уверенную победу над подмосковным «Штурмом‑2002» со счётом 18:10. Встреча прошла в Рузе – на домашней арене соперников.

Игра началась с яркого рывка гостей. «Спартак» забил три гола подряд – отличились Михаил Иванков, Константин Шейкин и Роман Усов. Этот старт задал тон всему матчу.

Хозяева отреагировали и сократили отставание до минимума за две минуты до малого перерыва. Однако волгоградцы не позволили сопернику перехватить инициативу: до конца периода они отгрузили ещё три мяча, закрепив преимущество.

Во втором периоде картина не изменилась – волгоградцы исправно реализовывали свои моменты. Грамотная игра в обороне и быстрые контратаки позволяли «Спартаку» наращивать отрыв. Уже к большому перерыву исход встречи был предрешён: счёт 11:4 в пользу волгоградцев ясно показывал преимущество «Спартака».

В третьей четверти красно‑белые несколько снизили интенсивность, дав возможность отдохнуть основным игрокам. Это позволило подмосковным ватерполистам активизироваться и подровнять игру.

Тем не менее даже в таком режиме спартаковцы сумели выиграть этот игровой отрезок (3:4), сохранив солидный отрыв. «Штурм» сумел забить несколько мячей, но не смог создать реальной угрозы для лидерства гостей.

Заключительный период начался с неожиданного всплеска активности «Штурма‑2002»: местные ватерполисты забили дважды подряд. Этот мини‑рывок мог вдохновить жёлто-чёрных на камбэк, но волгоградцы оперативно остудили пыл соперников.

Ключевыми стали действия Романа Усова и Максима Шулева – они вернули ход игры в прежнее русло, забив важные голы и восстановив контроль над матчем. «Спартак» грамотно распорядился преимуществом и довёл встречу до уверенной победы.





«Штурм-2002» (Московская область) – «Спартак-Волгоград» – 10:18 (2:6, 2:5, 3:4, 3:3).