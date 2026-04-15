Командный дух победил: волгоградцы взяли верх над «ВиктОр‑СУОР»





В Ставрополе состоялся повторный матч 19‑го тура чемпионата России среди молодёжных команд. На площадке «Восток‑Арены» встретились «ВиктОр‑СУОР» и «Динамо‑БИОТЕХ». Итоговый счёт – 31:35 в пользу волгоградцев, несмотря на то, что после первого тайма лидировали ставропольцы (19:18).

Первый тайм прошёл в упорной борьбе. «ВиктОр‑СУОР» быстро открыл счёт: уже на 52‑й секунде отличился Александр Знаевский. В дальнейшем команды шли практически вровень – атаки сменялись контратаками, вратари демонстрировали чудеса реакции. Особенно выделялись Денис Чуднов из «ВиктОр‑СУОР» и Михаил Черненко из «Динамо‑БИОТЕХ», не раз спасавшие свои ворота в критические моменты.Данила Ктрян и Владимир Саливон активно атаковали ворота «ВиктОр‑СУОР», чередуя дальние и ближние броски. Однако к перерыву хозяева площадки сумели сохранить минимальное преимущество – 19:18.Второй тайм стал настоящим испытанием для ставропольцев. «Динамо‑БИОТЕХ» заметно усилил давление, грамотно используя моменты в большинстве и реализуя ошибки соперника. Выход на площадку Александра Галкина и Павла Гадяцкого оживил атаку команды – волгоградцы постепенно перехватили инициативу и добились преимущества в счёте. На 59‑й минуте, когда табло показывало 31:33 в пользу волгоградцев, «Динамо‑БИОТЕХ» взял тайм‑аут. Каждая секунда на счету – нужно было решить, как удержать преимущество.Напряжение достигло пика на последних минутах. Сначала Артём Ушаков точным броском на 60 минуте увеличил отрыв – 34:31. А затем, за 32‑е секунды до финального свистка, Павел Гадяцкий поставил точку в матче, забив с линии. Итоговый счёт – 35:31 в пользу «Динамо‑БИОТЕХ».Матч получился по-настоящему зрелищным: обилие голов, напряжённая борьба до последних секунд и драматичная развязка не оставили равнодушными зрителей. Волгоградцы продемонстрировали характер и умение добиваться результата в непростых ситуациях«ВиктОр‑СУОР» (Ставрополь) – «Динамо-БИОТЕХ» (Волгоград) – 31:35 (19:18).14 апреля. Ставрополь. «Восток-Арена». 27 зрителей.Судьи: Николай Лесков, Василий Ловлин (оба – Краснодар).«ВиктОр‑СУОР»: Чуднов – Чураков (7), Мухортов (3), Знаевский (1), Голованев, Гончаров (3), Гаврилов (3) – Перетягин, Ежов (2), Кащеев (11), Август, Тимченко (1), Козыренко, Бутузов, Кобозев.«Динамо-БИОТЕХ»: Черненко – Стадник (4), Саливон (6), Бунин (3), Ушаков (3), Плехов, Ктрян (9) – Болдырев, Гадяцкий (2), Нетёса, Галкин (6), Верхрацький, Мухаметов (2).7-метровые: 2/2 – 2/2.Штрафное время: 10 – 6.Потери: 13 – 12.Четвёртого мая волгоградцы принимают аутсайдеров турнира «Динамо-Сунгуль-2».