Ростовские школьники жестоко избили подростка с инвалидностью





В Ростовской области полиция расследует жестокое избиение 17-летнего юноши с инвалидностью. Как сообщает Привет-Ростов, по предварительным данным, подростка избили на территории школы.

По данным издания, инцидент произошел в Милютинском районе, а в нападении на подростка с ОВЗ подозреваются пять молодых людей. Вероятной причиной избиения СМИ называют случайность на уроке физкультуры – пострадавший задел одну из девочек, в итоге 14-летний ученик той же школы организовал на него травлю.

– Он собрал четырех товарищей, которые отвели пострадавшего за здание школы. Двое удерживали парня, в то время как остальные наносили удары ногами и руками. В результате у юноши остались множественные гематомы, – передает Привет-Ростов.

Информация о происшествии попала в социальные сети, после на него обратили внимание в СУ СК России по Ростовской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса РФ – хулиганство, совершенное группой лиц.

Собственную проверку организовала и прокуратура Ростовской области.