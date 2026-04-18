



Семь лет назад волгоградка Лидия Гринько зашла на звонницу московского храма и после первого же трезвона поняла – она влюблена не только в этот удивительный звук, но и в царящую здесь атмосферу. С тех пор она была в самых разных колокольнях страны – исторических и современных, всякий раз убеждаясь, что колокольный звон – это радость. Не только для звонаря и прихожан, но и для Бога.

Подробнее – в новой серии рубрики ИА «Высота 102» «Люди для людей».





Лидия Гринько легко поднимается по крутой винтовой лестнице Казанского собора, выходит на колокольню и рассказывает пришедшим волгоградцам о деле, которым она действительно живет.





- Считается, что руками звонаря управляют сами ангелы, - улыбаясь, говорит она застывшим в предвкушении детям. Следом Лидия жестом приглашает их на помост и мягко касается тросов колоколов. Просторное помещение из старого царицынского кирпича в одночасье наполняется гулким звуком, который, по ощущениям, заполняет каждую клетку тела.





Идущие навстречу друг другу мужчины резко останавливаются и, снимая кепку и шапку, трижды крестятся, заново нахлобучивая головной убор и ускоряя шаг. «Бом-бом-бом» - звук набирает мощности и гулким эхом «проплывает» по округе. Сидящая рядом стая голубей в ответ на переливы разом срывается с места и проносится мимо колокольни.





Дети с улыбкой, которую не подделать и не изобразить нарочно, стучат по тросам и дергают за веревки, а их бабушка разводит руками, пытаясь сдержать наполняющие глаза слезы. Вскоре Лидия Гринько провожает прихожан и, еще раз перекрестившись, подходит к колоколам. Теперь – она в своей стихии. Одна. С мыслями о чем-то важном. И с этим звоном, который за несколько лет стал для нее потребностью.

– Колокола – это всегда радость. Не только для меня лично и для прихожан, но и для Бога. Даже в конце отпевания звучит трезвон, то есть звон со множеством колоколов как символ нашей надежды на воскресение, – говорит молодая женщина. – Семь лет назад я пришла на колокольню на Светлую Седмицу, позвонила и влюбилась в колокола. Попыталась обучиться у звонаря, но почувствовала, что у меня не очень-то это получается. После этого я пришла в колокольную школу при Даниловом монастыре и уже там освоила это мастерство.





Приготовившись, Лидия легко, по-женски нежно, касается «нитей», будто клавиш пианино. Работая сразу с 12 колоколами, она плавно движется в такт создаваемой «мелодии» и на время будто бы отключается от всего происходящего вокруг. По ее собственным словам, когда колокольный звон слышит сердце, руки сами воспроизводят будущий звон.

– Конечно, основной работой это дело быть не может – получаем мы весьма символическую плату. У меня много подработок, но, когда меня спрашивают «Кто ты?», я всегда отвечаю – звонарь, – говорит Лидия Гринько. – Со временем у меня появился свой узнаваемый «почерк». Но все-таки звоны каждый раз и у меня, и у моих коллег получаются разными.





Пока пальцы молодого звонаря летают по упругим «струнам», с ее лица не сходит улыбка. Говорить о том, что здесь, в этой колокольне, она нашла свое место, пожалуй, будет излишним.

– Я звонила во многих городах России. И дважды мне приходилось звонить даже Святейшему Патриарху Кириллу. В первый раз это случилось в храме Святого праведного Алексея Мечёва в Вешняках, а во второй – на русском Севере, в деревне Ворзогоры на 30 домов. Священник отец Алексей вызывал звонаря из Онеги, но тот приехать не смог. И мне, как новичку, который еще толком не обучился, пришлось встречать Патриарха. Конечно, волновалась. Но радости все равно всегда больше, – уверена Лидия. – Если бы я не попала в звонницу тогда, семь лет назад, то все равно пришла бы туда, где есть сейчас. Господь плетет свои узоры, а нам нужно как можно раньше услышать и пойти тем путем, которым Он нас зовет.





Представитель редкой профессии, Лидия Гринько не боится ни конкуренции с мужским колокольным «тембром», ни возможных ошибок. «Все мы живые люди», – спокойно говорит она.

– Звонари–мужчины воспринимают нас, девушек, на равных, хотя в плане мастерства они, конечно, нас опережают, – уверена волгоградка. – И все-таки я стараюсь не останавливаться на одном уровне. И знаю, что родные мною гордятся. Надеюсь, что сегодня сюда впервые поднимется моя мама! Я этого действительно очень жду.

