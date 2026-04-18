ТМК – 25 лет: время лидерства, модернизации и новых горизонтов Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

 СК: в Хвалынске 20-летний зарезал 16-летнего юношу
В городе Хвалынске Саратовской области следователями СК России возбуждено уголовное дело по факту убийства 16-летнего юноши. Как сообщает ИА «СарИнформ», в совершении убийства подозревается 20-летний местный житель. По...
 Ростовские школьники жестоко избили подростка с инвалидностью
В Ростовской области полиция расследует жестокое избиение 17-летнего юноши с инвалидностью. Как сообщает Привет-Ростов, по предварительным данным, подростка избили на территории школы. По данным издания, инцидент произошел в Милютинском...
«Колокола – это всегда радость»: звонарь из Волгограда – об освоении редкой профессии, звоне для патриарха и отношении коллег-мужчин

Семь лет назад волгоградка Лидия Гринько зашла на звонницу московского храма и после первого же трезвона поняла – она влюблена не только в этот удивительный звук, но и в царящую здесь атмосферу. С тех пор она была в самых разных колокольнях страны – исторических и современных, всякий раз убеждаясь, что колокольный звон – это радость. Не только для звонаря и прихожан, но и для Бога. 

Подробнее – в новой серии рубрики ИА «Высота 102» «Люди для людей».



Лидия Гринько легко поднимается по крутой винтовой лестнице Казанского собора, выходит на колокольню и рассказывает пришедшим волгоградцам о деле, которым она действительно живет.


- Считается, что руками звонаря управляют сами ангелы, - улыбаясь, говорит она застывшим в предвкушении детям. Следом Лидия жестом приглашает их на помост и мягко касается тросов колоколов. Просторное помещение из старого царицынского кирпича в одночасье наполняется гулким звуком, который, по ощущениям, заполняет каждую клетку тела.


Идущие навстречу друг другу мужчины резко останавливаются и, снимая кепку и шапку, трижды крестятся, заново нахлобучивая головной убор и ускоряя шаг. «Бом-бом-бом» - звук набирает мощности и гулким эхом «проплывает» по округе. Сидящая рядом стая голубей в ответ на переливы разом срывается с места и проносится мимо колокольни.


Дети с улыбкой, которую не подделать и не изобразить нарочно, стучат по тросам и дергают за веревки, а их бабушка разводит руками, пытаясь сдержать наполняющие глаза слезы. Вскоре Лидия Гринько провожает прихожан и, еще раз перекрестившись, подходит к колоколам. Теперь – она в своей стихии. Одна. С мыслями о чем-то важном. И с этим звоном, который за несколько лет стал для нее потребностью.

Колокола – это всегда радость. Не только для меня лично и для прихожан, но и для Бога. Даже в конце отпевания звучит трезвон, то есть звон со множеством колоколов как символ нашей надежды на воскресение, – говорит молодая женщина. – Семь лет назад я пришла на колокольню на Светлую Седмицу, позвонила и влюбилась в колокола. Попыталась обучиться у звонаря, но почувствовала, что у меня не очень-то это получается. После этого я пришла в колокольную школу при Даниловом монастыре и уже там освоила это мастерство.


Приготовившись, Лидия легко, по-женски нежно, касается «нитей», будто клавиш пианино. Работая сразу с 12 колоколами, она плавно движется в такт создаваемой «мелодии» и на время будто бы отключается от всего происходящего вокруг. По ее собственным словам, когда колокольный звон слышит сердце, руки сами воспроизводят будущий звон. 

– Конечно, основной работой это дело быть не может – получаем мы весьма символическую плату. У меня много подработок, но, когда меня спрашивают «Кто ты?», я всегда отвечаю – звонарь, – говорит Лидия Гринько. – Со временем у меня появился свой узнаваемый «почерк». Но все-таки звоны каждый раз и у меня, и у моих коллег получаются разными.


Пока пальцы молодого звонаря летают по упругим «струнам», с ее лица не сходит улыбка. Говорить о том, что здесь, в этой колокольне, она нашла свое место, пожалуй, будет излишним.

– Я звонила во многих городах России. И дважды мне приходилось звонить даже Святейшему Патриарху Кириллу. В первый раз это случилось в храме Святого праведного Алексея Мечёва в Вешняках, а во второй – на русском Севере, в деревне Ворзогоры на 30 домов. Священник отец Алексей вызывал звонаря из Онеги, но тот приехать не смог. И мне, как новичку, который еще толком не обучился, пришлось встречать Патриарха. Конечно, волновалась. Но радости все равно всегда больше, – уверена Лидия. – Если бы я не попала в звонницу тогда, семь лет назад, то все равно пришла бы туда, где есть сейчас. Господь плетет свои узоры, а нам нужно как можно раньше услышать и пойти тем путем, которым Он нас зовет.


Представитель редкой профессии, Лидия Гринько не боится ни конкуренции с мужским колокольным «тембром», ни возможных ошибок. «Все мы живые люди», – спокойно говорит она.

– Звонари–мужчины воспринимают нас, девушек, на равных, хотя в плане мастерства они, конечно, нас опережают, – уверена волгоградка. И все-таки я стараюсь не останавливаться на одном уровне. И знаю, что родные мною гордятся. Надеюсь, что сегодня сюда впервые поднимется моя мама! Я этого действительно очень жду.

Фото и видео Алексея Костякова 

12:27
Уверенная победа «Ротора»: дубль Азнаурова принёс три очка в ХабаровскеСмотреть фотографии
12:05
В Волгоградскую область возвращаются с зимовки уникальные птицы «на ходулях». Смотрите, как они красивыСмотреть фотографии
11:38
В волгоградском аэропорту задерживается восемь рейсов из Санкт-Петербурга и МосквыСмотреть фотографии
11:15
В центре Волгограда пожилой мужчина сбил дорожникаСмотреть фотографии
10:50
«Колокола – это всегда радость»: звонарь из Волгограда – об освоении редкой профессии, звоне для патриарха и отношении коллег-мужчинСмотреть фотографииCмотреть видео
10:29
А подпись-то ненастоящая: попытавшегося обмануть банк волгоградца обвинили в мошенничествеСмотреть фотографии
10:05
«Важно не просто знать правила, но и иметь чутье»: сотни волгоградцев проверят знания на «Тотальном диктанте»Смотреть фотографии
09:37
Волгоградцы из дома с вечно текущей крышей достучались до Александра БастрыкинаСмотреть фотографии
09:16
«Явление действительно редкое и красивое»: астрономы поспорили, смогут ли в России рассмотреть «парад планет»Смотреть фотографии
09:00
Действовавший более 10 часов режим беспилотной опасности отменили в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:49
Минобороны: в Волгоградской области уничтожили дроны ВСУСмотреть фотографии
08:31
Двоих жителей Камышинского района посмертно наградили за подвиги на СВОСмотреть фотографии
08:13
Мощные магнитные бури обрушатся на Волгоградскую область: сколько они продлятся?Смотреть фотографии
07:53
В Волгограде и Волжском за вечер арестовали 21 машину хронических должниковСмотреть фотографии
07:33
Волгоградский генерал Иван Попов просит об отмене обвинительного приговораСмотреть фотографии
07:15
Красная горка в Волгограде: можно ли играть свадьбы, печь куличи и ходить на кладбища?Смотреть фотографии
06:42
В ФНС России рассказали, кого из горожан коснется контроль за банковскими переводамиСмотреть фотографии
06:16
Волгоградскую область после короткой передышки ждет новое похолоданиеСмотреть фотографии
22:04
Об угрозе атак БПЛА предупредили жителей Волгоградской области 17 апреляСмотреть фотографии
21:24
В Камышине снова проведут автопробег «Бессмертный полк участников СВО»Смотреть фотографии
21:16
«Александр Невский» отправился в первый круиз из Волгограда в СаратовСмотреть фотографии
20:46
В Котово до 20 апреля продлили отопительный сезон из-за заморозковСмотреть фотографии
20:01
Дмитрий Патрушев посетил агропредприятия в Волгограде и областиСмотреть фотографии
19:34
На Сарпинском прибывшая вода отрезала хутора и СНТ от переправыСмотреть фотографии
18:59
СИМ – всё? Депутаты обсудят 100-тысячные штрафы за брошенные электросамокатыСмотреть фотографии
18:26
Ретропоезд «Воинский эшелон» сделает одну остановку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:44
Волгоградцы передали копию Знамени Победы ДагестануСмотреть фотографии
17:32
Патрушев и Бочаров с глазу на глаз обсудили экологию и АПКСмотреть фотографии
16:54
В Волгограде из-за серии аварий встало движение по 2-й ПродольнойСмотреть фотографии
16:53
Пора приценяться? В Волжском дифференцируют стоимость платной парковки и введут абонементыСмотреть фотографии
 