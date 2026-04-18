



На следующей неделе в Кассационном военном суде Новосибирска рассмотрят кассационную жалобу волгоградского генерала Ивана Попова.

Не согласившись с решением Тамбовского гарнизонного военного суда, бывший командующий 58-й армией попросил учесть важные доводы и оправдать его по делу о хищении более 1,7 тысяч тонн изделий из металлопроката. Адвокат генерала Сергей Бубновский накануне заседания от комментариев отказался. Все заявления он пообещал сделать уже после оглашения решения.

Ивана Попова приговорили к пяти годам колонии общего режима и лишили воинского звания «генерал-майор». Сам военнослужащий своей вины не признал. Во время заседаний он просил учесть свой боевой опыт и направить его в зону СВО.

- Иван Иванович считает приговор незаконным и необоснованным и воспринимает все происходящее, как досадное недоразумение. Он прекрасно понимает, что наступит день, когда он будет полностью реабилитирован, так как никогда в своей жизни не совершал ничего противозаконного, верой и правдой служа своему Отечеству, - комментировал адвокат бывшего командующего 58-й армии Сергей Буйновский. – Он также выражает глубокую благодарность и признательность за тысячи обращений наших сограждан в его поддержку.

В конце февраля защитник Ивана Попова передал в администрацию Президента 60 тысяч нотариально заверенных обращений граждан, не согласившихся с решением суда первой инстанции. По словам адвоката, в День защитника Отечества жители разных уголков страны передавали генералу сотни поздравлений, высказывая надежду на отмену обвинительного приговора.

Фото Минобороны