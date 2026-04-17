В Котово до 20 апреля продлили отопительный сезон из-за заморозков





Изменения в ранее принятое постановление о сроках окончания отопительного сезона внесли власти городского поселения Котово Волгоградской области накануне, 16 апреля. Ранее тепло в городе планировали отключить 15 апреля. Однако в связи с неустойчивой погодой было принято решение продлить его до 20 апреля.

Между тем, в подавляющем большинстве муниципалитетов Волгоградской области отопительный сезон уже завершен. В Урюпинске тепло в жилые и другие объекты перестанет поступать сегодня, 17 апреля. В Волжском отопление отключили 15 апреля. А в Волгограде батареи остыли еще 6 апреля.



Напомним, в течение нескольких дней в Волгоградской области наблюдались заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Также в регионе шли дожди и дул сильный ветер. Жители районов, где уже отключили отопление, жаловались на холод в квартирах и требовали вернуть тепло.