ТМК – 25 лет: время лидерства, модернизации и новых горизонтов Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

 СК: в Хвалынске 20-летний зарезал 16-летнего юношу
В городе Хвалынске Саратовской области следователями СК России возбуждено уголовное дело по факту убийства 16-летнего юноши. Как сообщает ИА «СарИнформ», в совершении убийства подозревается 20-летний местный житель. По...
 Ростовские школьники жестоко избили подростка с инвалидностью
В Ростовской области полиция расследует жестокое избиение 17-летнего юноши с инвалидностью. Как сообщает Привет-Ростов, по предварительным данным, подростка избили на территории школы. По данным издания, инцидент произошел в Милютинском...
Уверенная победа «Ротора»: дубль Азнаурова принёс три очка в Хабаровске

Спорт 18.04.2026 17:01
Волгоградский «Ротор» успешно провёл выездной матч 29‑го тура Первой лиги против «СКА‑Хабаровск». Встреча, прошедшая на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске, завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Уже в первом тайме волгоградцы продемонстрировали уверенную игру и завладели преимуществом. Ключевым моментами стартовой 45‑минутки стали голы Имрана Азнаурова: на шестой минуте он открыл счёт в матче, а на 26‑й удвоил преимущество гостей (2:1).

Между этими результативными ударами поместился мяч хозяев: на 18‑й минуте отличился Хакобо Алькальде (1:1).

Во втором тайме «Ротор» продолжил контролировать ход игры и сохранил игровое преимущество. Команда действовала уверенно в обороне и грамотно сдерживала атаки соперника. Несмотря на настойчивые попытки обеих команд забить, счёт на табло больше не менялся – зрители не увидели голов во второй половине встречи.

Игра показала, что «Ротор» находится в хорошей форме: команда одержала пятую победу подряд. Тренерский штаб и болельщики могут быть довольны результатом – на протяжении всего матча преимущество волгоградцев было очевидным, а итоговая победа выглядела заслуженной.

Александр Веселовский

Фото Андрея Поручаева 

Спорт
18.04.2026 17:01
Спорт 18.04.2026 17:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.04.2026 14:11
Спорт 18.04.2026 14:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.04.2026 12:27
Спорт 18.04.2026 12:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.04.2026 13:42
Спорт 17.04.2026 13:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.04.2026 10:34
Спорт 17.04.2026 10:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.04.2026 07:30
Спорт 17.04.2026 07:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.04.2026 20:09
Спорт 16.04.2026 20:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.04.2026 08:24
Спорт 16.04.2026 08:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.04.2026 07:24
Спорт 16.04.2026 07:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.04.2026 09:06
Спорт 15.04.2026 09:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.04.2026 07:56
Спорт 15.04.2026 07:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.04.2026 15:01
Спорт 14.04.2026 15:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.04.2026 08:19
Спорт 14.04.2026 08:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.04.2026 07:43
Спорт 14.04.2026 07:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.04.2026 13:32
Спорт 13.04.2026 13:32
Комментарии

0
Далее

17:30
Крупный пожар разгорелся в пойме реки ЦарицыСмотреть фотографии
17:01
Драма на последних секундах: «Звезда» вырывает победу у «Динамо‑Синары» – 28:27Смотреть фотографии
16:20
«Ее знают даже в травмпункте»: на севере Волгограда бездомная собака напала на молодого мужчинуСмотреть фотографии
15:50
На витринах магазинов появились первые арбузы. Стоит ли их пробовать?Смотреть фотографии
15:21
«До последнего плела маскировочные сети»: в Волгоградской области простятся с учителем с полувековым стажемСмотреть фотографии
14:57
Волгоградцам раздали частицы освященного хлеба. Что это значит?Смотреть фотографии
14:35
В Волгограде заявили о капитальном обновлении детской больницы № 8Смотреть фотографии
14:11
Вели, но не довели: «Динамо» – «Каустик» – 37:36Смотреть фотографии
13:42
«В нашем доме поселился ремонт»: когда волгоградцы могут шуметь в квартирах? И есть ли у нас «тихий час»Смотреть фотографии
13:15
Дроноводы Южной группировки войск ликвидируют вооружение и живую силу ВСУ: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:52
В Волгограде за утро убрали больше двух тысяч кубометров мусораСмотреть фотографии
12:27
Уверенная победа «Ротора»: дубль Азнаурова принёс три очка в ХабаровскеСмотреть фотографии
12:05
В Волгоградскую область возвращаются с зимовки уникальные птицы «на ходулях». Смотрите, как они красивыСмотреть фотографии
11:38
В волгоградском аэропорту задерживается восемь рейсов из Санкт-Петербурга и МосквыСмотреть фотографии
11:15
В центре Волгограда пожилой мужчина сбил дорожникаСмотреть фотографии
10:50
«Колокола – это всегда радость»: звонарь из Волгограда – об освоении редкой профессии, звоне для патриарха и отношении коллег-мужчинСмотреть фотографииCмотреть видео
10:29
А подпись-то ненастоящая: попытавшегося обмануть банк волгоградца обвинили в мошенничествеСмотреть фотографии
10:05
«Важно не просто знать правила, но и иметь чутье»: сотни волгоградцев проверят знания на «Тотальном диктанте»Смотреть фотографии
09:37
Волгоградцы из дома с вечно текущей крышей достучались до Александра БастрыкинаСмотреть фотографии
09:16
«Явление действительно редкое и красивое»: астрономы поспорили, смогут ли в России рассмотреть «парад планет»Смотреть фотографии
09:00
Действовавший более 10 часов режим беспилотной опасности отменили в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:49
Минобороны: в Волгоградской области уничтожили дроны ВСУСмотреть фотографии
08:31
Двоих жителей Камышинского района посмертно наградили за подвиги на СВОСмотреть фотографии
08:13
Мощные магнитные бури обрушатся на Волгоградскую область: сколько они продлятся?Смотреть фотографии
07:53
В Волгограде и Волжском за вечер арестовали 21 машину хронических должниковСмотреть фотографии
07:33
Волгоградский генерал Иван Попов просит об отмене обвинительного приговораСмотреть фотографии
07:15
Красная горка в Волгограде: можно ли играть свадьбы, печь куличи и ходить на кладбища?Смотреть фотографии
06:42
В ФНС России рассказали, кого из горожан коснется контроль за банковскими переводамиСмотреть фотографии
06:16
Волгоградскую область после короткой передышки ждет новое похолоданиеСмотреть фотографии
22:04
Об угрозе атак БПЛА предупредили жителей Волгоградской области 17 апреляСмотреть фотографии
 