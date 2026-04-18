В Волгограде за утро убрали больше двух тысяч кубометров мусора





Больше двух тысяч кубометров мусора собрали волгоградцы за время традиционного общегородского субботника.

С граблями, метлами и лопатами на улицы города сегодня вышли больше восьми тысяч жителей. Участники генеральной уборки не просто разгребли завалы мусора, но и высадили в парках и скверах молодые деревья.

- Субботники прошли сегодня во всех районах города. Волгоградцы привели в порядок территорию Центральной набережной и сквера на площади Чекистов, общественное пространство у памятного знака «Штаб Шумилова» на улице Южнобережной и другие парки, - рассказывают в пресс-службе администрации Волгограда. – Всего за утро жители убрали около 94 гектаров в скверах и на территориях прогулочных зон. С убранных участков вывезли 2200 кубометров мусора.

Площадки вокруг жилых домов субботним утром прибирали сотрудники управляющих компаний и ТСЖ. В мэрии заявляют, что внимание коммунальщиков заострили на площадках возле мусорных баков, где в начале весны чаще всего складируют горы веток и старых, отживших свой век, шин.

