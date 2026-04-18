



Сотни волгоградцев проверят свои знания на традиционной акции «Тотальный диктант». Снова сесть за парты и написать под диктовку непростой текст про детство Александра Пушкина горожанам предлагают уже сегодня, 18 апреля.

Главной площадкой «Тотального диктанта» по традиции станет областная библиотека имени Максима Горького. Здесь подготовленный отрывок прочитает уже знакомая горожанам диктор – учитель русского языка и литературы лицея № 6, председатель экспертной комиссии акции Анна Селезнева. А в Волгоградском институте управления в 14:00 горожан встретит известный волгоградский поэт и прозаик Владимир Овчинцев. В ВГСПУ «Тотальный диктант», точнее его облегченную версию, напишут иностранцы, изучающие русский язык.

- Среди отличников много тех, у кого нет филологического образования, - признает координатор «Тотального диктанта» в Волгограде Светлана Солодкова. – Вероятно, свою роль играют сразу два фактора – хорошая школьная подготовка и так называемое языковое чутье.

Автором текста для участников масштабной проверки знаний в этом году стал писатель, член жюри литературной премии «Ясная Поляна» и ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов. Свою зарисовку он посвятил детству Александра Пушкина.

- Уровень сложности текстов из года в год остается примерно на одном и том же уровне, - заключает Светлана Солодкова. – Главное, чтобы их стилистика соответствовала стилистике выбранного Филологическим советом «Тотального диктанта» автора.

