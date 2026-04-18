Главное

ТМК – 25 лет: время лидерства, модернизации и новых горизонтов Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области

Актуально

Федеральные новости

Федеральные новости
Общество

«В нашем доме поселился ремонт»: когда волгоградцы могут шуметь в квартирах? И есть ли у нас «тихий час»

Общество 18.04.2026 13:42
0
18.04.2026 13:42


Внезапно начавшийся ремонт может подпортить даже самые приветливые отношения между соседями. Если раньше горожане шли на звук «визжащего» перфоратора, то сейчас после начала шумных работ общедомовые чаты разрываются от эмоциональных сообщений. В какое время горожане могут облагораживать свои квартиры? Существует ли в регионе «тихий час»? И реально ли наказать соседа, чей ремонт затянулся на долгие месяцы? Эти вопросы корреспонденты ИА «Высота 102» разобрали с юристом.

Проблема долгоиграющего ремонта - да, собственно, его продолжительность здесь вовсе не важна - стара как мир. Звуки дрели, перфоратора или отбойного молотка вызывают у горожан молниеносную и почти всегда одинаковую реакцию – в лучшем случае промолчать и смерить недовольным взглядом при встрече. В худшем – устроить скандал и потребовать завершить работы как можно скорее.

- На днях довелось познакомиться с соседями. Правда, обстоятельства встречи были не из приятных. Около 13:00 сантехники пришли снять часть напольной плитки и сделать отверстие в полу для укладки труб, - рассказывает волгоградец Илья Свиридов. – Несмотря на то, что работа продолжалась не больше получаса, за это время ко мне заглянули сразу два человека. Сначала пеняли на «тихий час». Потом, узнав, что его в нашем регионе не существует, взывали к совести. В итоге ни к какому консенсусу прийти не удалось. Закрыл дверь и вскоре завершил работы.

«Внимание! Здесь живут люди»

Как никто другой о реакции местных жителей на шумные работы знают волгоградские строители. Если в старых домах к ним по старинке спешат разгневанные соседи, то в новостройках специалистов упрекают и распинают во всех приличных и неприличных формах в общедомовых чатах.


- Между нами действует негласное правило – не шуметь с 13:00 до 15:00, - комментирует волгоградский мастер-отделочник Николай. – В некоторых жилых комплексах существует свой собственный распорядок. А в новостройках на дверях подъезда пишут: «Здесь уже живут люди! Пожалуйста, не сверлите!». Хотя, говоря откровенно, многие мои коллеги все равно сверлят. Сложнее всего работать в старых домах. Пожилые жильцы сидят в своих квартирах практически круглый день и, даже если не ходят ругаться, то при встрече ласкают тебя словом «сверху донизу». Для них эти звуки особенно болезненны.

Терпеть или не терпеть? Вот в чем вопрос

Волгоградский адвокат Виталий Григорьев признает, что чаще всего к нему и ко многим его коллегам обращаются именно из-за затянувшихся конфликтов между соседями.

- Основной нормативный документ для нашего региона — Статья 14.9 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности от 11.06.2008 N 1693-ОД, - отмечает Виталий Григорьев.

Когда можно шуметь?

- В будние дни (и в субботу!)

По закону Волгоградской области «ночное время» — это период с 22:00 до 07:00. В эти часы любые шумные работы, как и громкая музыка, строго запрещены. Важно, что суббота не считается днем, когда действует полный запрет на ремонт. 

В выходные и праздничные дни закон защищает ваш отдых максимально строго. В воскресенье и в нерабочие праздничные дни (официальные государственные праздники, выделенные красным цветом в календаре) проводить ремонтные, строительные и погрузо-разгрузочные работы полностью запрещено. Единственное исключение – устранение аварий и ликвидация чрезвычайных ситуаций.


- А как же дневной «тихий час»? Многие уверены, что с 13:00 до 15:00 шуметь нельзя по закону. Как адвокат, разрушаю этот миф: в Волгоградской области на законодательном уровне дневной «тихий час» не установлен! – заявляет Виталий Григорьев. - Да, в Москве и в некоторых других регионов он строго регламентирован, но в нашем региональном Кодексе его нет. Поэтому, если сосед сверлит в 14:00, полиция его не оштрафует. В этом случае работает только банальная человеческая договоренность: можно по-соседски попросить делать перерыв на сон ребенка, но юридически требовать этого вы не можете.

А если соседи терроризируют вас громкими звуками?

Если договориться с соседом так и не удалось, и после 22:00 весь дом «стоит на ушах» из-за затянувшегося ремонта или дискотеки, волгоградцам советуют вызывать полицию. Причем, делать это необходимо именно в тот момент, когда из-за закрытой двери доносятся оглушающие звуки.

- Пишите заявление. Участковый или административная комиссия вашего района обязаны составить протокол об административном правонарушении. Соберите доказательства. Видеозаписи из подъезда, аудио, коллективные заявления с другими соседями — всё это поможет доказать вину шумного жильца, если он перестанет сверлить ровно в момент приезда патруля, - советует юрист.

Самым недоговороспособным волгоградцам грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Хроническим ремонтникам и меломанам, живущим без оглядки на время, могут выписать повторный штраф ( в течение года) от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц суммы исчисляются уже десятками тысяч.

Фото из архива V102.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.04.2026 15:50
Общество 18.04.2026 15:50
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 15:21
Общество 18.04.2026 15:21
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 14:57
Общество 18.04.2026 14:57
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 14:35
Общество 18.04.2026 14:35
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 13:42
Общество 18.04.2026 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 13:15
Общество 18.04.2026 13:15
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 12:52
Общество 18.04.2026 12:52
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 12:05
Общество 18.04.2026 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 11:38
Общество 18.04.2026 11:38
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 10:50
Общество 18.04.2026 10:50
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 10:29
Общество 18.04.2026 10:29
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 10:05
Общество 18.04.2026 10:05
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 09:37
Общество 18.04.2026 09:37
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 09:16
Общество 18.04.2026 09:16
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 09:00
Общество 18.04.2026 09:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

