Первый речной круиз в этом году стартовал в Волгограде. От причала речпорта сегодня, 17 апреля, отправился теплоход «Александр Невский» по маршруту «Волгоград – Саратов–Волгоград». На борту – более 100 пассажиров. Затем теплоход возьмет курс на Самару. В течение сезона «Александр Невский» совершит 28 круизов. К слову, Волгоградская область первая среди российских регионов открыла речную круизную навигацию.
Церемония открытия круизной навигации началась с символического удара в судовой колокол. Праздничное настроение пассажирам трехпалубного теплохода создал ансамбль «Казачья здравница».
Речные круизы привлекают немало туристов из других регионов. Напомним, в 2025 году регион посетили порядка 2,1 млн человек — на 10% больше, чем годом ранее.
