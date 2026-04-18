



Отчаявшиеся дождаться ремонта вечно текущей крыши жители дома в Тракторозаводском районе Волгограда обратили на себя внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

О своих проблемах волгоградцы, живущие в доме по улице Костюченко, говорили не раз. Более того, на руках горожане имеют судебное решение, обязывающее провести капитальный ремонт кровли. Однако ни этот акт, ни многочисленные обращения в компетентные органы так и не помогли жильцам сдвинуть дело с мертвой точки.

- По этому факту расследуется уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями», - сообщают в пресс-службе СК России. – Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о его расследовании и о мерах, которые приняты для восстановления прав граждан.

