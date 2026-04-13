«Ротор» победил, «Сокол» ищет себя: эмоциональный разбор матча





Победа «Ротора» над «Соколом» со счётом 1:0 оставила у обеих команд разные эмоции – от осторожного оптимизма до разочарования с проблеском надежды. Разбираемся, что говорили тренеры и что это значит для будущего команд.

Главный тренер волгоградцев отметил, что команда заслуженно одержала победу несмотря на то, что матч не был ярким. Он подчеркнул, что иногда игры требуют терпения и умения «дожать» соперника.

– Когда ты побеждаешь, ты берёшь три очка. Ребята их взяли заслуженно. Бывают игры такие, которые надо терпеливо дожать, терпеть. Это то, что нам не удавалось в начале весны, в этом плане ребята молодцы. Поздравляю с победой болельщиков и команду.

Парфёнов объяснил, что в составе произошли изменения по сравнению с предыдущими матчами из-за плотного календаря:

– В ближайшие 14 дней у нас четыре матча с тяжёлой дорогой в Хабаровск.

В матче с не самым сильным соперником тренерский штаб решил дать поиграть тем, у кого было мало игрового времени.





Также тренер упомянул сербского полузащитника Томислава Дадича, который пока не появлялся в основном составе. Парфёнов успокоил болельщиков, сказав, что футболист скоро получит игровое время.

Настроение команды можно охарактеризовать как сдержанную радость и облегчение: победа есть, но расслабляться рано – впереди сложный отрезок сезона.





После возвращения Евгения Харлачёва на пост главного тренера в марте 2026 года «Сокол» провёл уже три матча. Игра против «Ротора» стала третьей для команды под его руководством – и третьей подряд без победы. До этого саратовцы уступили «Нефтехимику» (0:3) и «Родине» (1:3). Несмотря на серию поражений, тренер сохраняет оптимизм:

– Результат оставляет желать лучшего, но с каждым матчем мы становимся сильнее. Я это вижу. За это, к сожалению, очки не дают. Нам очень важно было почувствовать вкус победы, чтобы более раскрепощённо чувствовать себя на поле. Но шансов у нас нет, поэтому говорю футболистам – сбросить груз ответственности и поиграть в футбол, ради чего они здесь и находятся.

Харлачёв пытается переключить внимание команды с результата на процесс. Он видит прогресс в игре, даже если она пока не приносит очков.

Эмоциональный фон «Сокола» – разочарование, смешанное с надеждой. Команда расстроена поражением, но тренер старается заложить фундамент для будущих успехов, фокусируясь на развитии, а не на сиюминутном результате.

Следующий матч «Ротора» состоится 18 апреля на выезде со «СКА‑Хабаровском», затем две игры дома – 22 апреля против «Родины» и 26‑го против «Волги».

Дмитрий Парфёнов прокомментировал предстоящие игры так:

– Посмотрим, кто живой, оценим соперника и примем решение, в каком сочетании лучше выйти.

Александр Веселовский