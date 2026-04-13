Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

 Регионы России объявляют нерабочим днем 21 апреля
В России руководители нескольких регионов ввели дополнительный выходной день в связи с предстоящим Днем поминовения усопших (Радоницей). Как сообщает ИА «Высота 102», отдохнуть 21 апреля смогут жители Краснодарского и...
 Суд Краснодара арестовал имущество бизнесменов, захвативших ростовский ипподром
  Октябрьский районный суд в Краснодаре арестовал имущество лиц, проходящих по делу о незаконном выводе активов ростовского ипподрома из государственной собственности. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на «Ъ», соответствующие...
«Ротор» победил, «Сокол» ищет себя: эмоциональный разбор матча

Спорт 13.04.2026 13:32
Победа «Ротора» над «Соколом» со счётом 1:0 оставила у обеих команд разные эмоции – от осторожного оптимизма до разочарования с проблеском надежды. Разбираемся, что говорили тренеры и что это значит для будущего команд.

Главный тренер волгоградцев отметил, что команда заслуженно одержала победу несмотря на то, что матч не был ярким. Он подчеркнул, что иногда игры требуют терпения и умения «дожать» соперника.

– Когда ты побеждаешь, ты берёшь три очка. Ребята их взяли заслуженно. Бывают игры такие, которые надо терпеливо дожать, терпеть. Это то, что нам не удавалось в начале весны, в этом плане ребята молодцы. Поздравляю с победой болельщиков и команду.

Парфёнов объяснил, что в составе произошли изменения по сравнению с предыдущими матчами из-за плотного календаря:

– В ближайшие 14 дней у нас четыре матча с тяжёлой дорогой в Хабаровск.

В матче с не самым сильным соперником тренерский штаб решил дать поиграть тем, у кого было мало игрового времени.


Также тренер упомянул сербского полузащитника Томислава Дадича, который пока не появлялся в основном составе. Парфёнов успокоил болельщиков, сказав, что футболист скоро получит игровое время.

Настроение команды можно охарактеризовать как сдержанную радость и облегчение: победа есть, но расслабляться рано – впереди сложный отрезок сезона.


После возвращения Евгения Харлачёва на пост главного тренера в марте 2026 года «Сокол» провёл уже три матча. Игра против «Ротора» стала третьей для команды под его руководством – и третьей подряд без победы. До этого саратовцы уступили «Нефтехимику» (0:3) и «Родине» (1:3). Несмотря на серию поражений, тренер сохраняет оптимизм:

– Результат оставляет желать лучшего, но с каждым матчем мы становимся сильнее. Я это вижу. За это, к сожалению, очки не дают. Нам очень важно было почувствовать вкус победы, чтобы более раскрепощённо чувствовать себя на поле. Но шансов у нас нет, поэтому говорю футболистам – сбросить груз ответственности и поиграть в футбол, ради чего они здесь и находятся.

Харлачёв пытается переключить внимание команды с результата на процесс. Он видит прогресс в игре, даже если она пока не приносит очков.

Эмоциональный фон «Сокола» – разочарование, смешанное с надеждой. Команда расстроена поражением, но тренер старается заложить фундамент для будущих успехов, фокусируясь на развитии, а не на сиюминутном результате.

Следующий матч «Ротора» состоится 18 апреля на выезде со «СКА‑Хабаровском», затем две игры дома – 22 апреля против «Родины» и 26‑го против «Волги».

Дмитрий Парфёнов прокомментировал предстоящие игры так:

– Посмотрим, кто живой, оценим соперника и примем решение, в каком сочетании лучше выйти.

Александр Веселовский

16:28
Мобильные офисы ФНС примут жителей Октябрьского и КотельниковоСмотреть фотографии
16:10
Ставшего чиновником члена ОП заменят на ветерана СВО в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:30
Волгоградские абитуриенты смогут пройти отбор в ГИТИС в соседней АстраханиСмотреть фотографии
15:19
В Волгограде поставщика онкодиспансера отправили в «бан» в 72-й разСмотреть фотографии
15:17
В Волгограде сообщили об улучшении состояния упавшего с крыши высотки школьникаСмотреть фотографии
14:50
Под Волгоградом жителям 10 населенных пунктов запретили пить воду из-под кранаСмотреть фотографии
14:50
Экстренное предупреждение выпустили в МЧС из-за приближающихся к Волгограду ливнейСмотреть фотографии
14:47
Силовики пересчитали нелегалов, возводящих ЖК на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:51
В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель»Смотреть фотографии
13:33
«При малейшем подозрении – в ведро»: профессор рассказал, сколько хранить после Пасхи куличи и яйцаСмотреть фотографии
13:32
«Ротор» победил, «Сокол» ищет себя: эмоциональный разбор матчаСмотреть фотографии
13:17
В Волгоградской области детям с ОВЗ помогают найти свое призваниеСмотреть фотографии
13:13
Пожар на нефтебазе под Волгоградом испортил воздухСмотреть фотографии
12:44
«Этому делу он посвятил всю жизнь»: волгоградцы простятся с главным тренером сборной по шашкамСмотреть фотографии
12:33
Под Волгоградом 6-летний ребёнок госпитализирован после ДТП с «Нивой»Смотреть фотографии
12:23
Дети успели спастись: под Волгоградом супруги погибли в сгоревшем домеСмотреть фотографии
12:11
Волгоград отметит Первомай без праздничного шествия по центру городаСмотреть фотографии
12:09
Доктор наук из ВолгГМУ победила в конкурсе авторов детективовСмотреть фотографии
12:02
Под Волгоградом суд восстановил уволенную по принуждению жену участника СВОСмотреть фотографии
11:52
Губернатор поручил навести в регионе порядок перед майскимиСмотреть фотографии
11:29
В Волгограде обогатившейся на госконтрактах риэлтору дали 5,6 годаСмотреть фотографии
11:18
В Волгограде компании привлекают работников подарками и ДМССмотреть фотографии
11:07
В Волгограде простятся с первым Народным учителем РоссииСмотреть фотографии
11:01
Спокойную неделю без геомагнитных всплесков пообещали волгоградцамСмотреть фотографии
10:36
Волгоградские предприятия направили в Казахстан цистерны с 60 тоннами молочкиСмотреть фотографии
10:19
Под Волгоградом двое братьев отобрали машину участника СВОСмотреть фотографии
09:58
Волгоград улучшил позиции в рейтинге доходности инвестиций в недвижимостьСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде устранили аварию, оставившую без света сотни домовСмотреть фотографии
09:14
Светлая седмица 2026: что можно и нельзя делать на Пасхальной неделе с 13 по 18 апреляСмотреть фотографии
09:07
У волгоградца изъяли 25576 пачек «серых» сигаретСмотреть фотографии
 