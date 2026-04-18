



Завтра, 19 апреля, в первое воскресенье после Христова Воскресения, верующие волгоградцы отметят Антипасху, называемую также Фоминым днем, а в народе - Красной горкой. О смысле праздника, его истории и традициях расскажем в материале ИА «Высота 102».

Красная горка – день, в котором религиозное тесно переплелось с народным началом. Воскресенье, когда в деревнях и селах начинался сезон смотрин и свадеб, совсем не зря назвали Красным – значит, красивым.

- В наименовании Красная горка прилагательное имеет древнее значение красивый , как и в названии Красная площадь. А горкой деревенские жители называют место гуляний, которое обычно бывает на небольшой возвышенности, - рассказывает известный волгоградский филолог Василий Супрун. - В каждой местности сложились свои ритуалы празднования Красной горки. Обычно дополнительно красят яйца, дети их катают или соревнуются, у кого яйцо более крепкое. А ещё в это воскресенье играют свадьбы, потому что до этого в течение 55 дней не венчают молодожёнов. Главное, все продолжают радоваться, что Спаситель воскрес и принёс "радость всему миру", как поётся в церкви.





Праздник с девичьими корнями позволял юным красавицам достать из сундука один из лучших сарафанов и выйти в нем в люди – на народные гуляния с песнями и хороводами.

- Люди радовались приходу весны и по этому случаю устраивали народные гуляния. Одна из традиций Красной горки – надеть на себя что-то красное. К слову, свадебный сарафан у девушек был именно такого цвета, - комментирует сотрудница Волгоградского областного краеведческого музея Любовь Бахталова. – В домах с щедро накрытыми столами непременно ждали гостей. А когда в качестве угощений предлагают такое разнообразие блюд, не грех устроить и смотрины.

Народные традиции

На молодежные гуляния выходили все без исключения. В народе верили, что парень, который не отмечает Красную горку в общем кругу, либо вовсе не сыщет семейного счастья, либо женится на рябой. А вот девушке, пропускающей долгожданные встречи, негласно считавшиеся еще и смотринами, прочили самого никудышного жениха в деревне.





Впрочем, встреча Красной горки не ограничивалась лишь поисками своей второй половины. Еще до восхода солнца женщины собирались на окраине, поднимались на пригорок и зазывали в свои края весну. Обязательными в этот день считались обрядовые песни и хороводы.

Церковное значение праздника

После Светлой Седмицы, самых радостных дней, возвещающих о долгожданном событии – Воскресении Иисуса Христа, в храмах вспоминают эпизод с одним из апостолов.

- На Светлой Седмице все богослужения служатся особым чином. Однако пасхальные песнопения сохраняются еще в течение 40 дней после Пасхи, - рассказывает протоиерей Олег Почтаков. – Спустя неделю после нее мы встречаем Фомину неделю или Антипасху. Важно сказать, что греческая приставка αντί- в этом слове имеет другое значение, чем более нам известное, то есть противоположное. Антипасха обозначает буквально "вместо Пасхи", то есть продолжение празднования Воскресения Господня.





В Священном писании ученики Христа показаны без ореола святости. Порой и они допускали в сердце тень сомнения, но в конечном итоге убеждались в главной истине.

- Апостол Фома не присутствовал при Воскресении Господа и потому сказал, что уверует в это только тогда, когда сам увидит раны от гвоздей на теле Иисуса и сможет до них докоснуться, - рассказывает Василий Супрун. – На восьмой день Иисус действительно явился апостолам и предложил Фоме потрогать его раны. Увидев воскресшего Господа, Фома воскликнул: «Господь мой и Бог мой». К слову, из этого евангельского сюжета родилась поговорку про неверующего Фому.

Как отметить праздник?

В праздничное воскресенье верующим волгоградцам советуют прийти на богослужение. С этого дня в храмах вновь начнут совершать и Таинство венчания.

- Венчание не проводится ни во время Великого поста, ни на Светлой Седмице. Панихиды же отменяются на Пасху и также на время Светлой Седмицы, - объясняет настоятельно храма Рождества Христова в Волжском Олег Почтаков. – Это связано с тем, что великий праздник Воскресения по своей значимости превосходит все остальные события. Он должен наполнять сердца людей только лишь радостью.





Нужно ли печь куличи?

Накануне Красной горки многие хозяйки вновь разогревают духовки для праздничной выпечки. Однако в храмах куличи и яйца уже не освящают.

Ходят ли в этот день на кладбище?

По уже сложившейся традиции на Антипасху многие волгоградцы действительно приходят на могилы своих близких. В воскресенье в городе запускают дополнительные автобусы к кладбищам.

Однако в церкви напоминают, что поминать всех ушедших родственников принято на Радоницу, которая в этом году выпадает на вторник, 21 апреля.

Народные приметы

Едва ли не каждый праздник был окутан приметами самого разного толка. Призывая весну, сельчане, конечно же, следили за погодой и делали свои выводы о планах небесной канцелярии.

К примеру, богатого урожая ждали после грома или тихой безветренной ночи. Добрым знаком наши предки считали также россыпь звезд на ночном небе накануне праздничного дня. А вот резкое похолодание или пасмурный день, верили на Руси, не сулил ничего хорошего и в будущем – все это намекало на холодное и дождливое лето, а также на заметное снижение температуры и ненастья в ближайшую неделю.

Что советовали делать на Красную горку?

Первый, самый популярный и нестареющий вариант ( не считая похода в церковь на праздничное богослужение) – играть свадьбу!





И, конечно же, какой праздник без похода в гости и дружных семейных посиделок за нарядным и пышно накрытым столом? Молодежь в этот день могла собраться не в четырех стенах дома, а на природе – эдакий прообраз современных пикников.

Чего нельзя делать в этот день?

Как и в любой другой важный для церкви день, наши предки старались не браться за домашние дела и откладывать все планы по прополке огорода. На Антипасху не советовали плакать и предаваться унынию, а также проводить время в одиночестве. Еще одно ограничение этого воскресенья – заказ поминальных служб. Они начинаются на девятый день после Пасхи, то есть на Радоницу.

