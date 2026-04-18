



Восемь рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга задерживаются в волгоградском аэропорту на фоне действовавших все утро режимов беспилотной опасности.

На два часа позже запланированного в Гумраке приземлится летящий из «Пулково» самолет авиакомпании «Россия» - в 13:50 вместо 11:50. Его вылет в обратную сторону смещается с 12:50 на 14:50.

Еще один рейс из Петербурга авиакомпании «Аэрофлот» прибудет также в 13:50 вместо заявленных 11:50. Пассажиры, собравшиеся сегодня в северную столицу, отправятся на посадку в 14:50.

Из расписания выбивается и самолет авиакомпании «Победа», летящий по маршруту Санкт-Петербург – Волгоград. В местной авиагавани он приземлится не в 16:20, а в 17:45. В сторону «Пулково» судно вылетит уже в 18:15.

А вот прибытие рейса «Победы» из московского «Шереметьево» смещается без малого на час. Из Волгограда самолет отправится в 15:45.

Ограничения в аэропорту «Пулково» сотрудники Росавиации ввели сегодня в 4:05. Спустя два часа воздушная гавань вернулась к штатному режиму работы. В своем телеграм-канале в 6:35 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отбое беспилотной опасности на всей территории региона. По его информации, за ночь дежурные расчеты ПВО уничтожили 27 украинских дронов.

