



Волгоградца, пытавшегося обвести банк вокруг пальца, обвинили в мошенничестве.

В ноябре 2022-го клиент обратился в один из офисов банка за получением кредита. Схема 39-летнего мужчины была максимально проста, но, на его взгляд, успешна. Поставив в договоре свою ненастоящую подпись, он без проблем получил три миллиона рублей. Когда же пришло время рассчитываться по счетам, предприимчивый горожанин заявил о том, что вовсе не подписывал никаких бумаг.

После долгих судебных тяжб представители банка обратились в полицию. Проведенная оперативниками проверка подтвердила факт выдачи кредита. Оказавшись в отделении, о своей бесхитростной схеме рассказал и сам мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Впрочем, порой горожанам действительно приходится открещиваться от чужих долгов. Так, волгоградка через суд доказала, что не оформляла займ в микрокредитной организации, не передавала ее сотрудникам своих личных данных и не расписывалась ни в каких документах.

