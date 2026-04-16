



В матче 28‑го тура Лиги PARI волгоградский «Ротор» одержал важную победу над саратовским «Соколом» со счётом 1:0. Она стала четвёртой подряд для волгоградцев и позволила команде укрепиться в верхней части турнирной таблицы.

Единственный и победный гол на 11-й минуте забил полузащитник Давид Давидян. Его мощный удар из‑за пределов штрафной не только принёс команде три очка, но и попал в пятёрку лучших голов тура, заняв почётное второе место по версии ФНЛ.

Александр Веселовский

Фото Андрея Поручаева