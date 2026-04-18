



В Волгоградской области отменили действовавший более 10 часов режим беспилотной опасности.

Сообщения об угрозе атак украинских БПЛА жители Волгограда и области получили накануне в 21:45. Ночью, по информации Минобороны, над регионом уничтожали дроны ВСУ. Без опаски подходить к окнам и ходить по открытым участкам улиц горожанам разрешили в 8:43.

Несмотря на действовавшее всю ночь предупреждение об опасности, волгоградский аэропорт работает в штатном режиме. Пока в авиагавании сообщают о задержке лишь двух московских рейсов авиакомпании «Победа».

