



В Новоаннинском районе простятся с педагогом Раисой Рубан, посвятившей 50 лет жизни работе в школе. Человек, чьей энергии хватало буквально на все, в свои 83 года она до последнего входила в группу волонтеров, плетущих маскировочные сети для участников СВО.

Учителем в Новокиевской школе Раиса Рубан стала еще в 1969 году. Выпустив не одно поколение детей, педагог старалась сохранять связь между прошлым и настоящим, ведь история для нее, руководителя Совета ветеранов Новокиевского поселения, была не просто сухим текстом в учебнике.

За время работы опытнейшего педагога награждали медалями «За заслуги перед Отечеством» второй степени», «За заслуги перед Новоаннинским муниципальным районом». Раису Рубан также называли «Отличником народного просвещения» и «Отличником просвещения СССР».

Уже после выхода на пенсию жительница Новоаннинского района, которую здесь знал едва ли не каждый второй житель, не оставалась в стороне от происходящего. После того, как в населенном пункте открылась группа помощи фронту, Раиса Рубан присоединилась к волонтерам, разрезая расходный материал для маскировочных сетей и оставляя приятные слова для бойцов СВО.

В последний путь известного учителя из Волгоградской области проводят в понедельник, 20 апреля. Церемония прощания пройдет в ее родном хуторе.

