



Военнослужащие подразделений беспилотных систем пресекают любые попытки противника провести ротацию или доставить к линии соприкосновения необходимые боеприпасы.





Безуспешно противник пытается проскочить и на таких маневренных средствах, как багги, мотоциклы и квадроциклы.

- Для подвоза боеприпасов и материальных средств на передовые позиции ВСУ вынуждены использовать наземные робототехнические комплексы. Все эти попытки противника своевременно вычисляются российскими военнослужащими, а дроноводы «Южной» группировки войск эффективно поражают НРТК, - сообщают военнослужащие.

Массовое уничтожение беспилотных летательных аппаратов неприятеля, его антенн связи и управления БПЛА, а также пунктов управления FPV-дронами позволили нашим дроноводам добиться полного превосходства в воздухе.

- Современные БпС позволяют военнослужащим залетать в глубь обороны ВСУ и поражать живую силу противника, в том числе в укрытиях и блиндажах, а также боевые бронированные машины, минометы, самоходные артиллерийские установки, - добавляют в Южном военном округе.

В Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем.





Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет;

категория здоровья «А» и «Б»;

образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее;

обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»;

отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом.

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73-49-96, 8-937-700-53-73 и на сайте.

Видео Южного военного округа