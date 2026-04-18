Военнослужащие подразделений беспилотных систем пресекают любые попытки противника провести ротацию или доставить к линии соприкосновения необходимые боеприпасы.
Безуспешно противник пытается проскочить и на таких маневренных средствах, как багги, мотоциклы и квадроциклы.
- Для подвоза боеприпасов и материальных средств на передовые позиции ВСУ вынуждены использовать наземные робототехнические комплексы. Все эти попытки противника своевременно вычисляются российскими военнослужащими, а дроноводы «Южной» группировки войск эффективно поражают НРТК, - сообщают военнослужащие.
Массовое уничтожение беспилотных летательных аппаратов неприятеля, его антенн связи и управления БПЛА, а также пунктов управления FPV-дронами позволили нашим дроноводам добиться полного превосходства в воздухе.
- Современные БпС позволяют военнослужащим залетать в глубь обороны ВСУ и поражать живую силу противника, в том числе в укрытиях и блиндажах, а также боевые бронированные машины, минометы, самоходные артиллерийские установки, - добавляют в Южном военном округе.
В Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем.
Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.
Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет;
- категория здоровья «А» и «Б»;
- образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее;
- обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»;
- отсутствие судимостей.
Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом.
По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73-49-96, 8-937-700-53-73 и на сайте.
Видео Южного военного округа