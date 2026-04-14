В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место

«Ротор» – «Сокол»: победа на классе – 1:0

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

 Саратов отказался от парада и салюта 9 Мая
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил  13 апреля о своем решении отказаться от проведения парада Победы 9 Мая в этом году. Как сообщает со ссылкой на главу региона ИА...
 Регионы России объявляют нерабочим днем 21 апреля
В России руководители нескольких регионов ввели дополнительный выходной день в связи с предстоящим Днем поминовения усопших (Радоницей). Как сообщает ИА «Высота 102», отдохнуть 21 апреля смогут жители Краснодарского и...
Волгоградская область приняла открытый чемпионат по кикбоксингу

Спорт 14.04.2026 08:19
В спортивном комплексе «ISA» прошёл открытый чемпионат и первенство Волгоградской области по кикбоксингу. Соревнования собрали около 300 участников из Волгоградской, Самарской и Астраханской областей, сообщает Федерация кикбоксинга Волгоградской области.

Турнир стал важным событием в спортивной жизни региона: он не только выявил сильнейших бойцов, но и послужил эффективной площадкой для обмена опытом между спортсменами и тренерами трёх соседних областей. Масштаб мероприятия – почти 300 участников – наглядно демонстрирует растущую популярность кикбоксинга и высокий уровень организации соревнований в Волгоградской области.


Золотыми медалистами турнира стали Глазунова Полина, одержавшая победу в дисциплине «фулл‑контакт», и Шелухина Софья, завоевавшая золото в дисциплине «лоу‑кик». Также золотые медали завоевали Андреев Андрей, Айрапетян Сейран, Енгоян Степан, Мурадов Мурад, Бессережнов Антон, Лазарев Максим и Кузюр Иван.

Боевой настрой участников и безупречная организация состязаний задали серьёзный тон предстоящим стартам. Уже в эту субботу, 18 апреля, команда Волгоградской области по кикбоксингу выезжает на Кубок России в город Ульяновск. Успешное выступление на региональном чемпионате стало важным этапом подготовки к всероссийским соревнованиям и позволило сформировать крепкий состав сборной, готовой бороться за медали на более высоком уровне.

Александр Веселовский

Фото: Волгоградская областная федерация кикбоксинга

