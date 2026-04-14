Волгоградская область приняла открытый чемпионат по кикбоксингу





В спортивном комплексе «ISA» прошёл открытый чемпионат и первенство Волгоградской области по кикбоксингу. Соревнования собрали около 300 участников из Волгоградской, Самарской и Астраханской областей, сообщает Федерация кикбоксинга Волгоградской области.

Турнир стал важным событием в спортивной жизни региона: он не только выявил сильнейших бойцов, но и послужил эффективной площадкой для обмена опытом между спортсменами и тренерами трёх соседних областей. Масштаб мероприятия – почти 300 участников – наглядно демонстрирует растущую популярность кикбоксинга и высокий уровень организации соревнований в Волгоградской области.





Золотыми медалистами турнира стали Глазунова Полина, одержавшая победу в дисциплине «фулл‑контакт», и Шелухина Софья, завоевавшая золото в дисциплине «лоу‑кик». Также золотые медали завоевали Андреев Андрей, Айрапетян Сейран, Енгоян Степан, Мурадов Мурад, Бессережнов Антон, Лазарев Максим и Кузюр Иван.

Боевой настрой участников и безупречная организация состязаний задали серьёзный тон предстоящим стартам. Уже в эту субботу, 18 апреля, команда Волгоградской области по кикбоксингу выезжает на Кубок России в город Ульяновск. Успешное выступление на региональном чемпионате стало важным этапом подготовки к всероссийским соревнованиям и позволило сформировать крепкий состав сборной, готовой бороться за медали на более высоком уровне.

Александр Веселовский

Фото: Волгоградская областная федерация кикбоксинга