Волгоградцам раздали частицы освященного хлеба. Что это значит?





Сегодня, в Светлую субботу, в храмах Волгоградской области всем прихожанам раздали частички артоса – освященного хлеба, который принято принимать в дни болезней.

- Артос представляет собой освященный хлеб, символизирующий зарезанного иудеями пасхального агнеца, - рассказывает настоятель храма Святых Новомучеников Волжского Иоанн Стукалин. – На аналое артос простоял всю неделю Светлой Седмицы, а сегодня его раздробили и раздали горожанам.

Волгоградцам, вернувшимся домой с кусочком освященного хлеба, советуют достать его из пакета, хорошенько просушить и порезать на кусочки, положив после рядом с иконами.

- Частицы артоса принимают натощак. Считается, что они особенно нужны человеку в дни телесных и духовных болезней, - отмечает священник.

