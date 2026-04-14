



В рамках 19‑го тура национального чемпионата молодёжных команд встретились коллективы «Динамо‑БИОТЕХ» и «ВиктОр‑СУОР». Встреча состоялась 13 апреля в Ставрополе на крытой площадке «Восток‑Арена».

Игра началась с активного давления волгоградцев. Гости сразу навязали высокий темп и сделали ставку на быстрые переходы из обороны в атаку. Уже на второй минуте счёт открыл Дмитрий Стадник, а вскоре его почин поддержали Илья Бунин и Артём Ушаков – «Динамо‑БИОТЕХ» уверенно захватил инициативу.

«ВиктОр‑СУОР» не стал отсиживаться в обороне и ответил своей тактикой: команда выбрала позиционные атаки с долгим розыгрышем и акцентом на взаимодействие флангов и центра. Это принесло плоды – в первой трети тайма хозяева держались за динамовцами на расстоянии броска. Но к середине первой половины встречи гости увеличили отрыв и больше к себе не подпускали. На перерыв команды ушли при счёте 17:13 в пользу «Динамо‑БИОТЕХ».

Во втором тайме хозяева совершили рывок и на время смогли сократить отставание в счёте, но биохимики вернули игру в привычное русло и довели матч до уверенной победы – 22:31. Команда сохранила высокий темп, эффективно использовала контратаки и грамотно контролировала ход игры в ключевые моменты. Тренеры волгоградцев использовали весь потенциал команды: все полевые игроки волгоградской команды отметились голами.

«ВиктОр‑СУОР» (Ставрополь) – «Динамо-БИОТЕХ» (Волгоград) – 22:31 (13:17). 13 апреля. Ставрополь. Восток-Арена. 34 зрителя.

Судьи: Николай Лесков, Василий Ловлин (оба – Краснодар).

«ВиктОр‑СУОР»: Перетягин – Чураков (2), Мухортов (1), Знаевский (2), Кащеев (6), Гончаров (3), Гаврилов (3) – Чуднов, Ежов (3), Август (1), Тимченко (1), Козыренко, Голованев, Бутузов, Джуманиязов, Кобозев.

«Динамо-БИОТЕХ»: Черненко – Стадник (2), Саливон (4), Бунин (4), Ушаков (4), Плехов (2), Ктрян (3) – Болдырев, Гадяцкий (4), Нетёса (2), Галкин (3), Верхрацький (2), Мухаметов (1).

7-метровые: 4/3 – 1/1.

Штрафное время: 10 – 8.

Потери: 9 – 9.

В итоге «Динамо‑БИОТЕХ» продемонстрировал слаженную командную игру, высокую реализацию моментов и дисциплину в обороне. Сегодня команды проведут второй матч в рамках 19‑го тура.

Александр Веселовский

Фото: ГК «Каустик»