Главное

В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место

Актуально

«Ротор» – «Сокол»: победа на классе – 1:0

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Федеральные новости

 Саратов отказался от парада и салюта 9 Мая
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил  13 апреля о своем решении отказаться от проведения парада Победы 9 Мая в этом году. Как сообщает со ссылкой на главу региона ИА...
 Регионы России объявляют нерабочим днем 21 апреля
В России руководители нескольких регионов ввели дополнительный выходной день в связи с предстоящим Днем поминовения усопших (Радоницей). Как сообщает ИА «Высота 102», отдохнуть 21 апреля смогут жители Краснодарского и...
Спорт

Скорость против позиционки: «Динамо‑БИОТЕХ» переиграл «ВиктОр‑СУОР» в Ставрополе

14.04.2026 07:43
0
В рамках 19‑го тура национального чемпионата молодёжных команд встретились коллективы «Динамо‑БИОТЕХ» и «ВиктОр‑СУОР». Встреча состоялась 13 апреля в Ставрополе на крытой площадке «Восток‑Арена».

Игра началась с активного давления волгоградцев. Гости сразу навязали высокий темп и сделали ставку на быстрые переходы из обороны в атаку. Уже на второй минуте счёт открыл Дмитрий Стадник, а вскоре его почин поддержали Илья Бунин и Артём Ушаков – «Динамо‑БИОТЕХ» уверенно захватил инициативу.

«ВиктОр‑СУОР» не стал отсиживаться в обороне и ответил своей тактикой: команда выбрала позиционные атаки с долгим розыгрышем и акцентом на взаимодействие флангов и центра. Это принесло плоды – в первой трети тайма хозяева держались за динамовцами на расстоянии броска. Но к середине первой половины встречи гости увеличили отрыв и больше к себе не подпускали. На перерыв команды ушли при счёте 17:13 в пользу «Динамо‑БИОТЕХ».

Во втором тайме хозяева совершили рывок и на время смогли сократить отставание в счёте, но биохимики вернули игру в привычное русло и довели матч до уверенной победы – 22:31. Команда сохранила высокий темп, эффективно использовала контратаки и грамотно контролировала ход игры в ключевые моменты. Тренеры волгоградцев использовали весь потенциал команды: все полевые игроки волгоградской команды отметились голами.

«ВиктОр‑СУОР» (Ставрополь) – «Динамо-БИОТЕХ» (Волгоград) – 22:31 (13:17). 13 апреля. Ставрополь. Восток-Арена. 34 зрителя.

Судьи: Николай Лесков, Василий Ловлин (оба – Краснодар).

«ВиктОр‑СУОР»: Перетягин – Чураков (2), Мухортов (1), Знаевский (2), Кащеев (6), Гончаров (3), Гаврилов (3) – Чуднов, Ежов (3), Август (1), Тимченко (1), Козыренко, Голованев, Бутузов, Джуманиязов, Кобозев.

«Динамо-БИОТЕХ»: Черненко – Стадник (2), Саливон (4), Бунин (4), Ушаков (4), Плехов (2), Ктрян (3) – Болдырев, Гадяцкий (4), Нетёса (2), Галкин (3), Верхрацький (2), Мухаметов (1).

7-метровые: 4/3 – 1/1.

Штрафное время: 10 – 8.

Потери: 9 – 9.

В итоге «Динамо‑БИОТЕХ» продемонстрировал слаженную командную игру, высокую реализацию моментов и дисциплину в обороне. Сегодня команды проведут второй матч в рамках 19‑го тура.

Александр Веселовский

Фото: ГК «Каустик»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
14.04.2026 08:19
Спорт 14.04.2026 08:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.04.2026 07:43
Спорт 14.04.2026 07:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.04.2026 13:32
Спорт 13.04.2026 13:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.04.2026 19:00
Спорт 12.04.2026 19:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.04.2026 18:20
Спорт 12.04.2026 18:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.04.2026 17:45
Спорт 12.04.2026 17:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.04.2026 10:10
Спорт 12.04.2026 10:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.04.2026 20:50
Спорт 11.04.2026 20:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.04.2026 17:01
Спорт 11.04.2026 17:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.04.2026 16:09
Спорт 11.04.2026 16:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.04.2026 14:28
Спорт 11.04.2026 14:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.04.2026 14:23
Спорт 10.04.2026 14:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.04.2026 13:05
Спорт 10.04.2026 13:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.04.2026 12:20
Спорт 10.04.2026 12:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.04.2026 18:49
Спорт 09.04.2026 18:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

