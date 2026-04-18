



Парад планет, при котором Сатурн, Марс, Меркурий и Нептун соберутся в узком секторе, анонсировали многие астрономы. Часть из них заявили, что редкое астрономическое явление можно наблюдать даже невооруженным глазом. Однако другие их коллеги подобные заявления категорически опровергли.

По словам астрономов, безо всякого оборудования горожане смогут увидеть «встречу» Сатурна, Марса и Меркурия. Разглядеть Нептун, по их словам, без телескопа никак не получится, так как планета будет выглядеть слишком тускло. Самый идеальный «ракурс» влюбленным в космос волгоградцам пообещали именно в субботу. Однако выравнивание планет останется видимым в течение нескольких дней.

Тем не менее, далеко не все специалисты настроены так оптимистично. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что в России стать свидетелем «парада планет» не получится ни при каких условиях.

- Его не получится увидеть с территории страны, чтобы вам не говорили в ближайшие два дня из каждого утюга, - убеждены ученые. – К тому же, максимальное сближение будет не в субботу, а утром в понедельник и во вторник. Хотя это, впрочем, уже совсем мелочи. Явление, к слову, действительно редкое и красивое, так что жаль.

