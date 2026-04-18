



Шестибалльная магнитная буря обрушится на Волгоградскую область сегодня, 18 апреля. Неспокойным у горожан, остро ощущающим любое геомагнитное возмущение, ожидается и завтрашний день.

Пик активности сегодняшней бури, отмечают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, придется на первую половину дня. К вечеру ее силы заметно поубавятся, однако к утру воскресенья возмущения вновь достигнут 5 баллов.

- В потоке быстрого ветра Земля будет находиться около недели, но наиболее сильное воздействие ожидается в первые двое суток – в субботу и воскресенье, когда планета будет приспосабливаться к новым внешним условиям, проходя через период наибольшей нестабильности, - комментируют в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. – Предварительно с понедельника магнитное поле придет в равновесие с внешней средой, и активная фаза геомагнитного шторма закончится.

Эксперты отмечают, что по итогам первых 100 дней 2026-й год уже претендует на место в тройке самых активных по числу магнитных бурь.

- За первые 100 дней года магнитные бури наблюдались в течение 24 дней, то есть примерно каждые четвертые сутки. По этому показателю 2026-й пока находится на втором месте в текущем столетии, уступая только 2003 году, который на данный момент является рекордным как по мощности солнечных вспышек, так и по количеству магнитных бурь, - заключают специалисты. – Повышенная геомагнитная активность, предположительно, будет сохраняться как минимум до конца года, а, вероятно, и в следующем году, после чего быстро покатится вниз на фоне наступающего солнечного минимума.

