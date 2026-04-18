



В администрации Камышинского района Волгоградской области накануне состоялась передача наград родственникам погибших на СВО жителей.



Близким младшего сержанта Андрея Дубенского вручили его посмертную награду - Медаль Суворова. К слову, накануне в Дворянской школе состоялось открытие мемориальных досок в честь выпускников, отдавших жизни за Родину в ходе СВО. В их числе – и Андрею Дубенскому.



Орден Мужества за подвиг павшего героя со скорбью и гордостью приняли родные сержанта Александра Никитина из Петрова Вала.



