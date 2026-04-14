Молодая команда из Волгограда одержали победу на отборочном этапе Кубка России по пейнтболу среди команд ЮФО. Как рассказали в региональной федерации пейнтбола, соревнования проходили в Ростове-на-Дону. В них приняли участие коллективы из пяти регионов: Краснодарского края, Ростовской области, Республики Крым, Воронежа и Волгограда.

Турнир проходил в дивизионах Д2, Д3 и Д4. Волгоград на этих соревнованиях представила команда «Джентльмены». Спортсмены одержали победы со счётом 2:1 и 3:1, и по итогам турнира заняли первое место в дивизионе Д4.

Президент региональной федерации пейнтбола Илья Ботвинкин отметил, что команда была сформирована лишь прошлым летом, однако уже демонстрирует заметный прогресс. Несмотря на отсутствие в Волгограде специализированных площадок для тренировок по спортивному пейнтболу, под руководством тренера Евгения Перскова коллектив активно развивается и ставит перед собой серьёзные цели — участие в чемпионате России 2026 года и борьбу за призовые места.





Впереди у команды ещё три этапа соревнований. По их итогам сильнейшие команды получат право представить свой регион на чемпионате России.

Справка. Федерация пейнтбола региона была создана недавно, но уже активно развивает этот спорт. Волгоградские спортсмены регулярно участвуют в турнирах различного уровня и показывают достойные результаты. В планах — проведение крупных соревнований на территории региона.

