Главное

Актуально

«Ротор» – «Сокол»: победа на классе – 1:0

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Федеральные новости

 Саратов отказался от парада и салюта 9 Мая
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил  13 апреля о своем решении отказаться от проведения парада Победы 9 Мая в этом году. Как сообщает со ссылкой на главу региона ИА...
Федеральные новости
 Регионы России объявляют нерабочим днем 21 апреля
В России руководители нескольких регионов ввели дополнительный выходной день в связи с предстоящим Днем поминовения усопших (Радоницей). Как сообщает ИА «Высота 102», отдохнуть 21 апреля смогут жители Краснодарского и...
Спорт

Волгоградские «Джентльмены» взяли золото на этапе Кубка России по пейнтболу

0
Молодая команда из Волгограда одержали победу на отборочном этапе Кубка России по пейнтболу среди команд ЮФО. Как рассказали в региональной федерации пейнтбола, соревнования проходили в Ростове-на-Дону. В них приняли участие коллективы из пяти регионов: Краснодарского края, Ростовской области, Республики Крым, Воронежа и Волгограда.

Турнир проходил в дивизионах Д2, Д3 и Д4. Волгоград на этих соревнованиях представила команда «Джентльмены». Спортсмены одержали победы со счётом 2:1 и 3:1, и по итогам турнира заняли первое место в дивизионе Д4.

Президент региональной федерации пейнтбола Илья Ботвинкин отметил, что команда была сформирована лишь прошлым летом, однако уже демонстрирует заметный прогресс. Несмотря на отсутствие в Волгограде специализированных площадок для тренировок по спортивному пейнтболу, под руководством тренера Евгения Перскова коллектив активно развивается и ставит перед собой серьёзные цели — участие в чемпионате России 2026 года и борьбу за призовые места.


Впереди у команды ещё три этапа соревнований. По их итогам сильнейшие команды получат право представить свой регион на чемпионате России.

Справка. Федерация пейнтбола региона была создана недавно, но уже активно развивает этот спорт. Волгоградские спортсмены регулярно участвуют в турнирах различного уровня и показывают достойные результаты. В планах — проведение крупных соревнований на территории региона.

Фото Федерации пейнтбола

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
14.04.2026 15:01
Спорт 14.04.2026 15:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.04.2026 08:19
Спорт 14.04.2026 08:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.04.2026 07:43
Спорт 14.04.2026 07:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.04.2026 13:32
Спорт 13.04.2026 13:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.04.2026 19:00
Спорт 12.04.2026 19:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.04.2026 18:20
Спорт 12.04.2026 18:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.04.2026 17:45
Спорт 12.04.2026 17:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.04.2026 10:10
Спорт 12.04.2026 10:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.04.2026 20:50
Спорт 11.04.2026 20:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.04.2026 17:01
Спорт 11.04.2026 17:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.04.2026 16:09
Спорт 11.04.2026 16:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.04.2026 14:28
Спорт 11.04.2026 14:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.04.2026 14:23
Спорт 10.04.2026 14:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.04.2026 13:05
Спорт 10.04.2026 13:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.04.2026 12:20
Спорт 10.04.2026 12:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

