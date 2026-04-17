



В Камышине Волгоградской области собираются провести автопробег на 9 мая. Как сообщает ИА «Высота 102», всех желающих приглашают присоединиться к акции «Бессмертный полк участников СВО».

Автомобили для участия в автопробеге должны быть оформлены в едином стиле. Капот предлагается обтянуть флагом России, с пассажирской стороны установить флаг с символикой СВО, а также фото погибшего бойца на окнах. При этом не имеет значения, где он поживал и откуда ушел защищать Родину.



Предварительно сбор объявлен на 9 мая в 10-30 ч. в 3-м городке. Маршрут автопробега пока согласовывается.



Напомним, такая акция уже проходила в Камышине в прошлом году. Одним из ее организаторов была Светлана Ивченко, мама погибшего в первые месяцы СВО Максима Ивченко.



Ранее сообщалось, что власти регионов сами решат, в каком формате 9 мая будет проходить акция «Бессмертный полк».



