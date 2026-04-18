«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

 СК: в Хвалынске 20-летний зарезал 16-летнего юношу
В городе Хвалынске Саратовской области следователями СК России возбуждено уголовное дело по факту убийства 16-летнего юноши. Как сообщает ИА «СарИнформ», в совершении убийства подозревается 20-летний местный житель. По...
 Ростовские школьники жестоко избили подростка с инвалидностью
В Ростовской области полиция расследует жестокое избиение 17-летнего юноши с инвалидностью. Как сообщает Привет-Ростов, по предварительным данным, подростка избили на территории школы. По данным издания, инцидент произошел в Милютинском...
В ФНС России рассказали, кого из горожан коснется контроль за банковскими переводами

В Федеральной налоговой службе опровергли заявления о том, что под контроль банковских переводов попадут 10 миллионов россиян. В ведомстве заявили, что планируют взять на карандаш операции по тем счетам, которые обладают признаками ведения предпринимательской деятельности либо получения доходов от других физлиц.

В рисковую зону попадут именно те лица, кто с высокой вероятностью получают незадекларированные доходы, то есть занимаются предпринимательской деятельностью без регистрации, либо умышленно уклоняются от уплаты налогов на систематически получаемую прибыль от физических лиц. При этом переводы на личные счета от близких родственников - в том числе частые и в рамках жизненных обстоятельств, но не связанные с предпринимательской деятельностью - не попадут под этот контроль, - цитирует ТАСС заявление ФНС России.

В налоговой службе также отметили, что пока лишь работают над проектом соглашения с Центральным банком России и определяют, в каком формате и с какой периодичностью им предстоит обмениваться информацией о счетах с подозрительными операциями. Сами критерии вызывающих вопросы переводов пока еще также в стадии обсуждения. При этом известно, что поступающие на счет суммы станут не единственным фактором «рисковых» операцией.

Отправной точкой контроля станет превышение лимита ежегодного незадекларированного дохода в размере 2,4 млн рублей. На сегодняшний день это касается 3% экономически активного населения, - заключили в ведомстве.

Напомним, что с 1 апреля в России изменились правила денежных переводов. Для исключения серых схем от пользователей потребуют исчерпывающей информации о каждой операции. В реквизитах «плательщика» волгоградцам необходимо прописывать полное или сокращенное наименование юридических лиц и банков, а физическим лицам – указывать фамилию, имя и отчество. В «назначении платежа» горожанам придется максимально подробно описать название товаров или работ, номер и дату договора. Несмотря на требование об открытости, пользователей просят быть лаконичными и укладываться в 210 символов.

