СК: в Хвалынске 20-летний зарезал 16-летнего юношу









В городе Хвалынске Саратовской области следователями СК России возбуждено уголовное дело по факту убийства 16-летнего юноши. Как сообщает ИА «СарИнформ», в совершении убийства подозревается 20-летний местный житель.

По данным информагентства, причиной расправы стал уличный конфликт, в ходе которого один из его участников достал нож и нанес несколько ударов своему оппоненту. Уточняется, что убийство было совершено сегодня, 17 апреля, в ночное время.

– Агрессора задержали. На него завели дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Скоро суд решит вопрос об аресте фигуранта, – передает саратовской СМИ.

Расследование дела взяла на контроль прокуратура. Надзорный орган также даст оценку органам, которые отвечают за борьбу с преступлениями против детей.

