



Массовые проверки водителей в Волгоградской области завершились арестом 21 автомобиля.

- Совместные рейды судебных приставов и сотрудников областной Госавтоинспекции прошли в пятницу на дорогах Волгограда и Волжского, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области. – Их итогом стал арест 21 автомобиля, владельцы которых в рамках исполнительных производств накопили долги на общую сумму 7 миллионов рублей.





Две машины судебные приставы изъяли и отправили на штрафстоянки. Водители, которые не захотели подобных проблем, решили рассчитаться с долгами на месте. В общей сложности они заплатили сто тысяч рублей.

