



В Волгоградскую областную думу поступил законопроект, разработанный региональной прокуратурой, предусматривающий введение серьезных штрафов для владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, брошенных на тротуарах. Соответствующие поправки планируется внести в региональный кодекс об административной ответственности.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о содержании разработанных прокуратурой изменений. Законопроект предусматривает наказание за брошенные на тротуарах, остановках, дорогах, газонах СИМ, а также за игнорирование компаниями, предоставляющими их в аренду, требований к стоянкам. В частности, в таких местах должно быть твердое асфальтовое покрытие, разметка. Электросамокаты нельзя будет прислонять к зданиям, деревьям, светофорам и дорожным знакам.



За брошенные в неположенном месте электросамокат или необорудованную стоянку СИМ предусмотрены штрафы в размере от 10 тыс. рублей до 20 тыс. рублей для должностных лиц, для юридических лиц — от 80 тыс. до 100 тыс. рублей.



При этом штрафы не будут распространяться на рядовых пользователей.



Поводом для разработки изменений в административный кодекс Волгоградской области послужила усугубляющаяся ситуация со средствами индивидуальной мобильности, связанная в том числе с увеличением роста ДТП с участием тех же электросамокатов. Кроме того, заполонившие город и валяющиеся где попало СИМ затрудняют использование общественных пространств пешеходами.



В пояснительной записке к законопроекту указывается, что подобные строгие нормы КоАП уже действуют в других регионах России – в Саратовской, Тверской, Пензенской, Амурской областях. Например, в Пензенской области за первичное нарушение предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей, а за повторное – уже до 500 тысяч.



В случае, если такие административные меры наказания будут приняты, существует вероятность, что сдающие СИМ в аренду компании не справятся с финансовым бременем и могут свернуть деятельность на территории региона.



