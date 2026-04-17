



Ретропоезд «Воинский эшелон» сделает всего одну остановку в Волгоградской области в этом году. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, состав с техникой времен Великой Отечественной войны проследует через 21 станцию с 27 апреля по 10 мая. Двадцать остановок предусмотрены в Саратовской области. На станцию Петров Вал эшелон прибудет 10 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что экспонаты для эшелона были предоставлены музеем-панорамой «Сталинградская битва». Жители Саратовской и Волгоградской областей увидят легендарный танк Т-34, систему залпового огня «Катюша», пушки и гаубицы. Также в составе эшелона предусмотрена сцена, на которой будут давать концерты артисты, одетые в форму военных лет.





