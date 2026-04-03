Плантации под Волгоградом засеяли сомнительным картофелем

Нарушения в системе данных ФГИС «Семеноводство» установили специалисты Россельхознадзора в деятельности юрлица, осуществляющего свою деятельность на территории хутора Грачи Городищенского района Волгоградской области. Как сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора, на предприятии списали под посев семена картофеля сорт «Коломба» общим объемом 20 тонн. При этом на клубни отсутствовали документы о показателях сортовых и посадочных качество семян.