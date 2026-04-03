В Волгограде забетонировали пять из шести чаш фонтанов из каскада, который возводится в ЦПКиО. На создание новой локации уже ушло почти 500 кубометров бетона, сообщили в пресс-службе парка.

Крупный светомузыкальный комплекс из шести фонтанов площадью 1600 квадратных метров расположится на аллее напротив возводимого вантового колеса обозрения. В ходе монтажа аттракциона, который идет параллельно со строительством фонтанов, установили уже две многотонные опоры из шести.





Одновременно продолжаются работы по устройству основания для самого большого фонтана из ансамбля – овального площадью 1000 квадратных метров. В работах задействованы около 30 человек и крупногабаритная спецтехника. После завершения работ по заливки чаш, бетон испытают на прочность.





Напомним, что на фонтанах гости смогут наблюдать водно-музыкальное шоу с голографическими картинами, лазерами и даже живым огнем.

Фото: пресс-службы ЦПКиО





