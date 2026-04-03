Восемь рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда





В Международном аэропорту Волгоград утром 3 апреля задерживаются прилет и вылет восьми рейсов. Согласно данным справочной службы воздушной гавани, с опозданием в городе-герое ожидают прилет трех рейсов из Москвы и одного из Санкт-Петербурга.

На онлайн-табло воздушной гавани Волгограда также отображается информация о задержке трех рейсов в Москву и одного рейса в Санкт-Петербург.

Отметим, что прилет рейсов из Москвы задерживается на значительное время: с 09.40 на 11.45 сдвинулось время рейса авиакомпании «Победа», еще один рейс этой же компании ожидается вместо 14.25 в 16.15. Вечерний рейс из Москвы переносится с 21.40 на 22.35. Соответственно сдвигается и время вылета.

Напомним, в Волгоградской области утром 3 апреля объявлялась беспилотная опасность.