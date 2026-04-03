



В Ростовской области призывники могут подписать контракт на службу в войсках БПЛА. Как передает Привет-Ростов, новый формат прохождения службы стал нововведением для региона.

Вместо стандартного срока по призыву граждане могут заключить контракт на один год в подразделениях, связанных с беспилотными системами.

Набор в войска беспилотных систем стартовал с 1 января. Подготовка проходит в Ростовской области в течение двух месяцев. После подготовленные операторы отправляются на задание по предназначению.

Единовременно предусмотрено 3 млн. руб региональной поддержки, а также 400 тыс. руб федеральной выплаты. Ежемесячное денежное довольствие превышает 200 тыс. руб. Общий доход за год службы может составить более 6 млн. руб.

Также сохраняется возможность пройти альтернативную службу. Ее срок составляет 18 месяцев при прохождении в системе Министерства обороны или 21 месяц вне Вооруженных сил.