В Волгоградской области нашли зараженный бурой гнилью картофель

Сотрудники специализированной лаборатории, которые проводят исследования продовольственной продукции, нашли в Волгоградской области в образце картофеля опасную карантинную болезнь - бурую бактериальную гниль.

Как пояснили в Волгоградском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», бактерия Ralstonia solanacearum, которая вызывает это заболевание, для человека опасности не представляет. Однако поражает листья, стебли растения, вызывает загнивание клубней, что резко снижает урожайность.

Всего было проверено 37 образцов продовольственного картофеля, выращенного волгоградскими аграриями. Общий объем исследованной продукции составил 6,8 тысячи тонн.

