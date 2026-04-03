Волгоградцев успокоили: массовых проверок телефонов нет

В Госдуме опровергли распространенную некоторыми телеграм-каналами информацию о якобы массовых проверках полицейскими мобильных телефонов граждан на предмет наличия в них установленных VPN или запрещенных в России мессенджеров. Депутат Антон Немкин назвал эту информацию фейком, напомнив, что использование VPN не запрещено в России.

Он подчеркнул, что распространение недостоверной информации имеет целью подрыв доверия к государственным институтам. При этом депутат напомнил, что ограничения касаются только распространения противоправного контента, а государство не контролирует использование устройств. Однако защита граждан от мошенников и потери персональных данных остается задачей властей в сфере цифровизации. В то же время использование VPN-сервисов может быть небезопасным для самого пользователя.