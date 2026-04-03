Чтобы не переплачивать за воду в квартире или офисе, необходимо вовремя проводить поверку счетчиков. Все приборы учета имеют установленный межповерочный интервал. Когда он истекает, счетчик считается недействительным (поверка позволяет этого избежать). Индивидуальные приборы учета можно проверить без посредников в ресурсоснабжающей организации.

Как объяснили ИА «Высота 102» в «Концессии водоснабжения», для выезда специалистов лаборатории метрологии ресурсоснабжающей организации необходимо подать заявку.

Куда обращаться

Пригласить специалиста к себе домой или в офис жители Волгограда могут тремя удобными способами, два из которых – удаленные:

по телефонам 8 (8442) 606-600 доб.3060, 3160, 8 (8442) 606-247;

по электронной почте info@investvoda.ru, указав обязательно Ф.И.О., адрес и контактный номер телефона;

лично в Центре обслуживания клиентов на ул. Пархоменко, 47а (вход с обратной стороны здания).

Когда ждать специалиста

Вскоре после подачи заявки специалисты должны связаться с заявителем и согласовать подходящее время поверки. Важно: услуга платная (уточняйте цены при личном общении) и проводится только в будние дни.

Куда передать информацию после проверки

Когда работа будет выполнена, абоненту выдается «Уведомление о поверке». Этот документ необходимо предоставить в ИВЦ ЖКХ и ТЭК по электронной почте orn@ivc34.ru, через личный кабинет ИВЦ ЖКХ и ТЭК или лично – в офисе организации.

Чтобы не возникло сложностей, абонентам после поверки вручают памятку с подсказками о дальнейших действиях.

