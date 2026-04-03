Крупный ландшафтный пожар разгорелся на западной окраине Волгограда





На западной окраине Волгограда утром 3 апреля силами МЧС ликвидировали крупный ландшафтный пожар. По информации пресс-службы Главка МЧС, в Городищенском районе Волгоградской области горел сухой камыш на площади 800 квадратных метров.

Подразделениям 65-й пожарно-спасательной части удалось оперативно локализовать возгорание.

– Сообщение о горении сухой растительности в Разгуляевке поступило на пульт диспетчера в 11.02 , в 11.31 пожар ликвидирован подразделениями 65-й пожарно-спасательной части, – сообщили в волгоградском ГУ МЧС России.

Напомним, что с 20 марта в Волгоградской области стартовал противопожарный сезон, устанавливающий ряд запретов и штрафы за их нарушение для жителей и гостей региона.