Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 192 дронов ВСУ

Средствами ПВО в течение ночи сбиты 192 украинских БПЛА самолетного типа над 16 регионами России. Волгоградской области в этом списке нет.

По данным Минобороны, отражение атак происходило в период с 23.00 мск 2 апреля до 8.00 мск 3 апреля в Белгородской, Брянской, Воронежской, Новгородской, Курской, Калужской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Тверской, Орловской областях, Московском регионе, а также в Краснодарском крае и Республике Крым.

В Волгоградской области утром 3 апреля была объявлена беспилотная опасность, которая действовала более двух часов.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!