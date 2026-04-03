Стало известно состояние выпавшей из окна 4-летней волгоградки

Маленькую девочку, выпавшую из окна пятиэтажного дома по улице Бахтурова, доставили в ГУЗ «КБСМП №15» в Красноармейском районе Волгограда. Ребенок находится под наблюдением медиков.

- Девочка, 4 года, проходит лечение в детском хирургическом отделении больницы №15, состояние средней степени тяжести, - сообщили V102.RU в комитете здравоохранения региона.

Напомним, что об этом происшествии ранее сообщили очевидцы. С их слов, ребенок выпал из окна второго этажа вечером 2 апреля. Ранее указывалось, что девочке 3 года.





