У Данилы Положенцева золото и полный комплект наград





На базе Центра спортивной подготовки в Краснодаре прошли финальные заезды на дистанции 500 метров в рамках Всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Эта дистанция, требующая от спортсменов сочетания взрывной силы и тактического мышления, подарила зрителям напряжённую борьбы за медали.

В женских заездах на байдарке‑одиночке борьба развернулась между опытными спортсменками, и победу одержала Анастасия Долгова из Москвы с результатом 1:53,30. С первых метров дистанции она задала высокий темп, и смогла его удержать до финиша. Её землячка Ксения Луканцева (1:53,64) заняла второе место, уступив всего 0,34 с. Бронзовую награду завоевала Елена Миронченко из Краснодарского края (1:53,96). Разрыв между первым и третьим местом составил микроскопические 0,66 с.





Среди мужчин в байдарке‑одиночке золото завоевал Виктор Гавриленко из Краснодарского края – 1:38,48. Спортсмен с первых метров захватил лидерство и уверенно контролировал ход гонки, не оставив соперникам шансов на обгон. Серебро досталось Максиму Спесивцеву из Ростовской области (1:39,06), который показал ровный темп на всей дистанции и сохранил силы для финишного ускорения. Бронзовую медаль на фотофинише выиграл Дмитрий Авдеев (Краснодарский край / Тверская область) с результатом 1:39,11.

В дисциплине каноэ‑одиночек среди женщин первенствовала Дарья Фоминская из Алтайского края (2:09,3). Спортсменка идеально распределила силы: нарастив темп на второй половине дистанции, она на «нос лодки» опередила соперниц. Второе место заняла Олеся Ромасенко из Краснодарского края (2:09,59), которая боролась за золото до последних метров и уступила лишь доли секунды. Бронзовую медаль завоевала Анна Ковалёва из Санкт‑Петербурга (2:10,44).

У мужчин в каноэ‑одиночке победу одержал Данил Положенцев (Волгоградская область / Ульяновская область) с результатом 1:48,78. С самого старта он задал высокий темп и сумел удержать лидерство до финиша, опередив серебряного призёра на 0,058 с. Серебро завоевал Савелий Сидоров из Тверской области (1:48,84). Спортсмен шёл в плотной борьбе с лидером и уступил лишь несколько сотых секунды – это говорит о высочайшем уровне конкуренции. Бронзовую награду выиграл Думитру Ротару (Краснодарский край / Тверская область) – 1:50,12.

Завтра нас ждёт заключительный день соревнований с увлекательным заездом на 1000 метров.

Александр Веселовский

Фото: Федерация каноэ России