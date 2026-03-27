Под Волгоградом рецидивисту грозит до пяти лет тюрьмы за поджог дома





В Быковском районе Волгоградской области правоохранители по горячим следам раскрыли поджог дома. О странном возгорании в компетентные органы сообщили спасатели. Пироманом оказался 47-летний рецидивист.

- Злоумышленник, находясь в нетрезвом состоянии, имея умысел на уничтожение чужого имущества, незаконно проник во двор соседнего домовладения. Используя зажигалку, он попытался поджечь мусор сначала в одной из построек, однако огонь не разгорелся. Тогда он перешёл ко второй, расположенной через стенку, - сообщили следователи.

Повторная попытка оказалась удачнее, и деревянное сооружение оказалось быстро объято огнём. Ликвидировать возгорание пришлось сотрудникам ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167. Фигурант задержан. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.