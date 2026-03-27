Минобороны отразило ночной налёт 85 БПЛА на европейскую часть России





В ночь с 26 на 27 марта Украина продолжила попытки прорыва БПЛА к городам в европейской части России. По данным Минобороны, подразделениями противовоздушной обороны успешно отразили налёт.

- С 23:00 26 марта до 7:00 27 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - уточнили в военном ведомстве.

Массированный удар дронов был сконцентрирован на территории девяти регионов. В их числе Брянская, Ленинградская, Вологодская, Смоленская, Белгородская, Курская, Псковская и Московская области, а также Республика Крым. Часть БПЛА были ликвидированы над акваторией Чёрного моря.

Отметим, Волгоградскую область налёт миновал стороной.

