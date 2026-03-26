В Волгоградской области вновь подорожали бензин и дизтопливо





За неделю в Волгоградской области вновь прибавили в цене дизельное топливо и бензин всех марок. По данным Волгоградстата, c 17 по 23 марта топливо подорожало на 0,2%.

Литр дизельного топлива стал стоить 74,51, что на 13 копеек дороже. За литр самого популярного среди автомобилистов АИ-92 с водителей просят 63,64 – прибавка за неделю составила 0,2% или плюс 12 копеек к прежней стоимости.

АИ-95 «подрос» на 0,17% или на 11 копеек, став стоить 70,21 рублей за литр. Цена же за 98-й бензин выросла до 91,12 рублей.

