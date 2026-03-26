 В России 70 участников СВО стали преподавателями в школах
Более 70 участников специальной военной операции получили в регионах квалификацию преподавателя-организатора «Основ безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Как сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения Иван Бондюков, еще  57 прошли обучение на...
 В Ростовской области 10 лет искали и наконец нашли судимого беглеца
Ростовские силовики спустя 10 лет после вынесения приговора задержали преступника. Как сообщает Привет-Ростов, мужчина был задержан 20 марта в региональной столице.  По данным издания, приговор был вынесен жителю Ростовской...
Только лишь замечание? Юрист рассказал, существует ли наказание за кормление собак в подъездах и во дворах

Общество 26.03.2026 06:31
Вопрос кормления бездомных животных в Волгограде который год не теряет своей остроты. Пока принятие закона о штрафах за разведение «столовых» у жилых подъездов все еще ждет своего часа, сердобольные волгоградцы приводят собак и кошек прямо к порогам. Чем опасно подобное соседство для жильцов многоквартирных домов? Реально ли убрать или хотя бы передвинуть миски с кормом в менее оживленные уголки? Чем чаще всего заканчиваются распри соседей? Ответы на эти вопросы собрали в материале ИА «Высота 102».

Споры о пригретых у сердца и дома дворняг многие волгоградцы уже давно называют практически неразрешимым. По их словам, разговоры с соседями, сострадающими бездомным животным, но при этом не слышащими просьбы людей, не имеют никакого воздействия.

- Уже не первый год приходится мириться с чашками и мисками, которые несколько женщин из нашего подъезда оставляют у крыльца. Но этой зимой они пошли дальше и вынесли собакам замызганное, отслужившее свой век одеяло. Чтобы четвероногим стало теплее и уютнее. Как при этом ощущаем себя мы вопроса не стояло, - возмущается житель одной из многоэтажек в Кировском районе Волгограда. – Разговоры с соседями не имеют никакого смысла. Замечая, что собаки бросаются на людей, которые идут по двору из частного сектора и несут в руках мусорный пакет, они, безусловно, встают на сторону животных. Потому что «чужим делать на нашей территории нечего»…


«Если не кормить вовсе, они будут ждать вас у магазинов»

Волгоградский зоопсихолог Светлана Украинская признает, что подкармливание бездомных животных - палка о двух концах, и поиск консенсуса в этой ситуации идет особенно тяжело.

- Не кормить бездомных собак нельзя, потому что в противном случае они потянутся к магазинам и будут нападать на тех, кого сочтут более слабым , - рассуждает сотрудник волгоградского зооцентра «Дино». – Но и расставлять миски у подъезда, на мой взгляд, неприемлемо, так как животные возьмут под охрану не только конкретный дом, но и весь двор, прогоняя из него «чужаков» - причем, не только других собак, но и людей. Единственным вариантом, который удовлетворит обе стороны, лично я вижу выделение специального участка для кормления – в стороне от оживленных тротуаров. Этот вопрос горожанам стоит решать не только с соседями, который могут и не услышать просьб, но и с представителями своих УК или ТСЖ.


Еще одним важным условием для мирного соседства как с людьми, так и с не нашедшими крова питомцами зоопсихолог называет хотя бы минимальные знания об их характере и поведении.

- Если на улице собаку пнет кто-то из прохожих – а такое, увы, случается довольно часто - , она надолго запомнит своего обидчика. Конечно, она не будет знать, что это сделал Василий Петрович из квартиры № 15, но уловит его запах, походку, одежду и после будет искать похожие приметы в других людях, - отмечает Светлана Украинская. – Я убеждена, что адекватному поведению с животными нужно учить с самого детства. Если ребенок будет знать, как обращаться с уличной собакой, что делать, если она вдруг напала на него, то страхов, нередко влекущих за собой проявление агрессии, будет значительно меньше.

Ни к подъездам, ни к рынкам 

В областном комитете ветеринарии заявляют, что принятый еще в феврале 2023-го приказ «Об утверждении порядка предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан на территории Волгоградской области» исключает кормление четвероногих не только в самих подъездах многоквартирных домов и общежитий, но и во дворах.


Миски с кормом волгоградцам также запрещено выставлять:

  • на детских и спортивных площадках;
  • около частных домов;
  • в парках и скверах;
  • на остановках общественного транспорта;
  • около магазинов, торговых центров, кафе, рынков, ярмарок, а также других общественных мест.

    • При этом ничего, кроме устного замечания, горожане, недовольные соседством с дворнягами, сделать не смогут. Официального наказания за нарушение регионального приказа не предусмотрено.

    «Важно не оставаться одному»

    Одним из немногих вариантов решения проблемы разговор с соседями и сотрудниками управляющей компании называет и волгоградский адвокат Николай Висков.

    - Пока в стране нет официального запрета на кормление рядом с домом, - комментирует доцент кафедры уголовного права и процесса ВолГУ. – Летом прошлого года соответствующий законопроект был внесен в Госдуму, однако в настоящее время он все еще не принят. Изменений в административном кодексе также не было.


    Несмотря на отсутствие официальных регуляторов, жильцам, категорически не согласным с решением соседей, советуют обратиться к коммунальщикам. По словам юриста, кормление уличных «Шариков» на придомовой территории, принадлежащей ТСЖ, требует официального согласия всех собственников.

    - При возникновении споров волгоградцам можно составить коллективное заявление, записать процесс кормления на видео, а после привлечь к ситуации не только специалистов УК, но и участкового, - комментирует Николай Висков. – В этом вопросе есть важный акцент, который реально учесть при судебном разбирательстве, – кормление животных или даже птиц не должно нарушать права жильцов, в том числе влиять на их санитарно-эпидемиологическое благополучие.

    Разработанный депутатами Госдумы законопроект о запрете кормления уличных животных у домов, а также возле больниц, поликлиник, аптек, учреждений культуры и социального обслуживания, школ и детских садов, спортплощадок и детских игровых уголков обсуждался еще летом прошлого года. Предполагалось, что после его принятия в КоАП РФ внесут изменение, установив наказание - предупреждение или штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

    В сентябре прошлого года предложение парламентариев рассмотрел Совет Госдумы. До официального принятия решения депутаты пока так и не дошли.

    Фото из архива V102.ru

