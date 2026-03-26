



Росстат подвёл итоги мониторинга показателей деятельности волгоградских предприятий в 2025 году. По данным специалистов, уровень рентабельности продукции, работ и услуг в среднем по региону вырос на 0,9%, достигнув 11,4%.

В рейтинге наиболее эффективных предприятий лидируют производственные площадки, занимающиеся производством нефтепродуктов с рентабельностью в 43,3%, второе место за производителями электрооборудования — 37,3%, третье за сельскохозяйственными организациями — 33,4%.

Также эксперты отмечают производителей транспортных средств и оборудования, у которых средняя рентабельность находится на уровне 26,5%, производителей табачной продукции — 26,5%, напитков — 24,9%, производства химических веществ и химической продукции — 21,2%, неметаллической минеральной продукции — 19,1%, деятельность организаций в области информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности — 16,7%, деятельность гостиниц и общепита — 13,1%.

Фото из архива ИА «Высота 102»